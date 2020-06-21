На Буковине из-за ливней реки вышли из берегов: полиция перекрыла дороги. Фото

Антон Малиновский Общество 20:38, 21.06.2020

В селе Ростоки, что в Черновицкой области, из-за сильных осадков мост оказался в аварийном состоянии. Полицейские перекрыли его и организовали объезд.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, из-за обильного дождя в реках Сирет и Черемош поднялся уровень воды, подтопив мост в Ростоках. Сотрудники Путильского отделения полиции перекрыли движение по нему и направляют всех водителей в объезд через Ивано-Франковскую область.

"Правоохранители призывают граждан воздерживаться от поездок на дальние расстояния и советуют водителям быть особенно внимательными, при движении неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения", – говорится в обращении полиции.

В Черновицкой области реки вышли из берегов: перекрыто движение по мосту
Пресс-служба ГУНП в Черновицкой области
В Черновицкой области реки вышли из берегов: перекрыто движение по мосту
Пресс-служба ГУНП в Черновицкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, по Львову после ливня плавали мужчины на лодке.

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