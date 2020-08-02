Область в красной зоне: на Буковине массово "забили" на карантин

Общество 17:45, 2.08.2020

В Черновицкой области, "красной зоне" по распространению COVID-19, многие местные жители не придерживаются элементарных правил карантина.

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Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, сотрудники которого побывали на Буковине.

Так, в Кицманском районе большинство людей посещают многолюдные места без масок и не соблюдая дистанцию, нередки скопления людей. Некоторые местные игнорируют новости о карантине.

"Почти все без масок и никто ничего не знает", – сказано в сообщении. В местных заведениях журналистам рассказали, что пока им не сообщали про новые меры безопасности.

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения.
reachinitiative.maps.arcgis.com
Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения.
reachinitiative.maps.arcgis.com

"Также мы встретили работников департамента службы здравоохранения, которые регулярно ездят и проверяют соблюдение мер карантина. Не на камеру они говорят, что люди даже минимально не придерживаются правил", – отметили журналисты.

Черновицкая область.
PavlovskyNews
Черновицкая область.
PavlovskyNews
Черновицкая область.
PavlovskyNews
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Львовской области Василий Савенко.

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Общество

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