Область в красной зоне: на Буковине массово "забили" на карантин

В Черновицкой области, "красной зоне" по распространению COVID-19, многие местные жители не придерживаются элементарных правил карантина.

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Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, сотрудники которого побывали на Буковине.

Так, в Кицманском районе большинство людей посещают многолюдные места без масок и не соблюдая дистанцию, нередки скопления людей. Некоторые местные игнорируют новости о карантине.

"Почти все без масок и никто ничего не знает", – сказано в сообщении. В местных заведениях журналистам рассказали, что пока им не сообщали про новые меры безопасности.

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com

"Также мы встретили работников департамента службы здравоохранения, которые регулярно ездят и проверяют соблюдение мер карантина. Не на камеру они говорят, что люди даже минимально не придерживаются правил", – отметили журналисты.

Черновицкая область. PavlovskyNews

Черновицкая область. PavlovskyNews

Черновицкая область. PavlovskyNews

Скриншот

Скриншот

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