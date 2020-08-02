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Область в красной зоне: на Буковине массово "забили" на карантин

Общество
2,1 т.
Коронавирус

В Черновицкой области игнорируют карантин.

В Черновицкой области, "красной зоне" по распространению COVID-19, многие местные жители не придерживаются элементарных правил карантина.

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Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, сотрудники которого побывали на Буковине.

Так, в Кицманском районе большинство людей посещают многолюдные места без масок и не соблюдая дистанцию, нередки скопления людей. Некоторые местные игнорируют новости о карантине.

"Почти все без масок и никто ничего не знает", – сказано в сообщении. В местных заведениях журналистам рассказали, что пока им не сообщали про новые меры безопасности.

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения.

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения.

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com

"Также мы встретили работников департамента службы здравоохранения, которые регулярно ездят и проверяют соблюдение мер карантина. Не на камеру они говорят, что люди даже минимально не придерживаются правил", – отметили журналисты.

Черновицкая область.

Черновицкая область. PavlovskyNews

Черновицкая область.

Черновицкая область. PavlovskyNews

Черновицкая область.

Черновицкая область. PavlovskyNews

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Львовской области Василий Савенко.

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