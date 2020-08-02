Область в красной зоне: на Буковине массово "забили" на карантин
В Черновицкой области игнорируют карантин.
В Черновицкой области, "красной зоне" по распространению COVID-19, многие местные жители не придерживаются элементарных правил карантина.
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Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, сотрудники которого побывали на Буковине.
Так, в Кицманском районе большинство людей посещают многолюдные места без масок и не соблюдая дистанцию, нередки скопления людей. Некоторые местные игнорируют новости о карантине.
"Почти все без масок и никто ничего не знает", – сказано в сообщении. В местных заведениях журналистам рассказали, что пока им не сообщали про новые меры безопасности.
Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com
Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения. reachinitiative.maps.arcgis.com
"Также мы встретили работников департамента службы здравоохранения, которые регулярно ездят и проверяют соблюдение мер карантина. Не на камеру они говорят, что люди даже минимально не придерживаются правил", – отметили журналисты.
Черновицкая область. PavlovskyNews
Черновицкая область. PavlovskyNews
Черновицкая область. PavlovskyNews
Скриншот
Скриншот
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