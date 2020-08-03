На Буковине и Ривненщине зафиксирована вспышка COVID-19: более 100 больных и новые смерти

На Буковине и Ривненщине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. Так, по состоянию на вечер 2 августа в Черновицкой области выявили еще 82 новых случая, а в Ривненской – 29.

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Об этом сообщили на своих страницах в Facebook главы Черновицкой и Ривненской ОГА Сергей Осачук и Виталий Коваль, призвав граждан беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

"Если сравнивать с показателями, которые мы имели в июне, число новых больных довольно значительное. Специалисты лабораторного центра зафиксировали 82 новых случая. Всего было исследовано 376 образцов", – написал Осачук о ситуации на Буковине.

В то же время, по данным чиновника, 103 жителя Черновицкой области сумели выздороветь от коронавируса.

На сайте Черновицкой ОГА уточнили, что по состоянию на 2 августа в больницах региона находилось 314 человек с симптомами COVID-19. Из них у 121 инфекция подтвердилась. Состояние 30 больных медики оценивают как тяжелое. Из них в реанимации – 26, в аппаратах искусственной вентиляции легких не нуждается никто из пациентов.

Однако на Буковине 2 августа был зафиксирован очередной летальный случай. Умер 81-летний житель Черновцов, который, помимо COVID-19, имел двустороннюю пневмонию и серьезные сопутствующие болезни – гипертонию, ишемию, сахарный диабет, осложненный гангреной стопы, которая вызвала сепсис. У мужчины также был избыточный вес. Длительное время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Что касается Ривненской области, то там за минувшие сутки болезнь была выявлена у 29 пациентов. Их возраст колеблется в пределах 12-70 лет, сообщил глава региона Коваль. Больше всего новых случаев обнаружили в городе Костополь (14).

Вместе с тем глава ОГА отметил, что 2 августа 11 жителей Ривненщины смогли вылечиться от коронавирусной инфекции.

Что касается летальных случаев, то их количество в Ривненской области выросло до 97 (+3 за сутки). 2 августа от болезни скончались 75-летняя жительница Ривного, 68-летний мужчина из села Оженин Острожского района и 80-летний житель села Городок Ривненского района.

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