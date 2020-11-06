На Буковине "ЕС" требует прекратить давление на врачей за правду о COVID-19

На Буковине врач, которая более 8 месяцев спасает людей от пандемии СOVID-19, вынуждена отбиваться от местных властей и правоохранителей из-за публикации об условиях труда медицинских работников. Об этом говорится в сообщении Черновицкой территориальной организации партии "Европейская Солидарность" в социальной сети Facebook.

По информации территориальной организации, врач-инфекционистка областной клинической больницы Ольга Кобевко вынуждена тратить время для разъяснений участковому инспектору райотдела полиции после публичного осуждения ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами во время пандемии. В частности, она сообщала о недостаточном обеспечении местной больницы кислородом.

Врач говорит, что это неудобная правда, но ее уже услышало даже правительство Украины. А такие публичные действия направлены на благо пациентов, на то, чтобы они как можно быстрее выздоравливали в надлежащих условиях.

Партийцы "Европейской Солидарности" в Черновцах отмечают: "Неужели благодарность врачу за спасенные жизни буковинцев – это допросы в полиции по высказываний о недостаточном обеспечении медицинского учреждения?"

Черновицкая территориальная организация партии "Европейская Солидарность" осуждает такие действия власти, требует прекратить давление на людей в белых халатах, не мешать им выполнять свою работу и взяться наконец за надлежащее обеспечение медицинских учреждений для борьбы с COVID-19.

На Буковине местная ячейка "ЕС" выступила в защиту медиков Скриншот

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