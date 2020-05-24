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24 мая • обновлено в 22:41
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На Буковине COVID-19 заразились 3 тысячи человек: более 500 в больнице, много "тяжелых"

12.6т
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За прошедшие сутки, 23 мая, в Черновицкой области обнаружили 64 новых случаев коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3028 человек.

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Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой ОГА. Там отметили, что 52 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких – 6.

В больницах области по состоянию на 24 мая находятся 555 человек. Из них в 220 пациентов подтверждено коронавирус, остальные – с подозрением.

На Буковине COVID-19 заразились 3 тысячи человек

На Буковине COVID-19 заразились 3 тысячи человек

Также за последние сутки 16 буковинцев выздоровели от коронавируса. Таким образом, уже 798 человек в Черновицкой области преодолели COVID-19. В то же время, за минувшие сутки было зафиксировано 5 летальных случаев. Все умершие имели тяжелые формы пневмонии.

На Буковине COVID-19 заразились 3 тысячи человек: более 500 в больнице, много "тяжелых"

Facebook / Черновицкая областная государственная администрация

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавируса COVID-19. Из них было 406 выявлено за минувшие сутки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

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