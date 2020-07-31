На Буковине большой банкет завершился вспышкой COVID-19

В Черновицкой области после многолюдного банкета зафиксировали вспышку коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает molbuk.ua со ссылкой на главного санитарного врача области Наталью Гопко, около 20 человек обратились к врачам с симптомами, похожими на коронавирус.

"У нас есть результаты расследования, которые дают подтверждение заболевания среди гостей больших банкетов на свадьбах, крестинах. Такие случаи зарегистрированы в течение последних двух недель. Сейчас есть информация примерно о 20 больных из числа гостей одного торжественного мероприятия", – отметила она.

По словам Гопко, количество больных начало расти с конца прошлой недели.

"В субботу-воскресенье, когда обычно имели меньшее количество, у нас началось увеличение больных. Но ситуация очень закономерная, учитывая оживление общения, восстановление банкетов, активные путешествия. Люди с каждым днем становятся все более беспечными. У нас есть много людей, которые не соблюдают масочный режим, не соблюдают дистанцию. А пока есть больные люди, заболевание будет передаваться", – подчеркнула врач.

Эпидемиологи утверждают, что один из важных факторов роста количества больных – это празднование больших свадеб в ресторанах. По правилам, гости должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра, также есть норма 5 квадратных метров на человека.

"Если есть банкет на 50 человек, значит, заведение должно быть на 250 квадратных метров. Этого никто не придерживается. Я понимаю, что всем хочется радости, общения, но нужно помнить, что даже молодые сильные люди могут принести болезнь домой и спровоцировать тяжелое течение болезни у своих родных", – добавила Гопко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 июля в Черновицкой области зафиксировано 5875 случаев коронавируса.