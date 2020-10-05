На Буковине 20 человек повторно заболели COVID-19

На данный момент около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом.

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, передает пресс-служба Черновицкой ОГА. Она в очередной раз призвала жителей региона соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

"Неважно, в какой мы зоне карантина – "красной", "оранжевой", "желтой" или "зеленой". Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию – это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", – сказала Гусак.

Отметим, за прошедшие сутки, 4 октября, на Буковине зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 октября, в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней. В частности, Черновцы попали в "оранжевую" зону.