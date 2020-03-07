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7 марта • обновлено в 12:34
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На борту Grand Princess, где вспыхнул коронавирус, оказались 49 украинцев

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На борту изолированного круизного лайнера Grand Princess, где выявили инфицированных коронавирусом COVID-19, находятся 49 украинцев.

Сейчас он стоит у берегов Калифорнии с 3,5 тысячи человек из 54 стран мира. Об этом "Униан" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Вертолетами на лайнер доставили тесты на заболевание, чтобы проверить всех пассажиров, кто мог контактировать с ранее умершим в штате мужчиной, поскольку он в феврале отдыхал на судне. Кроме того, на Grand Princess проверят всех пассажиров с признаками респираторной инфекции.

На борту Grand Princess оказались 49 украинцев

На борту Grand Princess оказались 49 украинцев

По словам Погорельцева, в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне. Об инфицировании коронавирусом граждан Украины пока информации не поступало.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 8 марта. Опасения появились после того, как из-за коронавируса скончался 71-летний пассажир, совершавший на этом судне круиз в Мексику в феврале.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Здесь украинцы обслуживают мы персонал, на японском карантине лайнере тоже были украинцы обслуживающий персонал. А где-то есть не обслуга, а украинцы пассажиры?
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