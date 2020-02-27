Во время беспорядков у Торгового центра "Барабашово" в Харькове демонстративно сожгли флаг Украины.

Он висел на арке у входа на рынок, которую намеревались демонтировать коммунальщики. Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Х**вая Салтовка" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", – отметили в сообщении.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины twitter.com/h_saltovka

По словам людей, которых слышно на видео, поджег, из-за которого сгорел флаг, якобы совершили представители силовых органов. Хотя известно, что в столкновениях были замешаны неизвестные люди в балаклавах и группа в жилетках инициативной группы предпринимателей "Барабашово". На месте происшествия раздавались звуки, похожие на взрывы или выстрелы.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины twitter.com/h_saltovka

При этом пользователи соцсети резко раскритиковали такой неподобающий поступок.

"А что, в этой стране кто-то законы выполнял!", "Харьков действительно х**овый", "Что там у вас твориться на "Барабашово?" – комментируют украинцы.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины twitter.com/h_saltovka

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины twitter.com/h_saltovka

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины twitter.com/h_saltovka

Реакция украинцев twitter.com/h_saltovka

Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины 🇺🇦 pic.twitter.com/2zL16S9KWg — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) February 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, в которых пострадали люди. Полиция задержала 20 человек.

Глава Харькова Геннадий Кернес связал массовые потасовки возле ТЦ "Барабашово" с его владельцем, нардепом от ОПЗЖ Александром Фельдманом.

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