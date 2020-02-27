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27 февраля • обновлено в 17:13
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На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины: видео попало в сеть

3.8т
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Во время беспорядков у Торгового центра "Барабашово" в Харькове демонстративно сожгли флаг Украины.

Он висел на арке у входа на рынок, которую намеревались демонтировать коммунальщики. Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Х**вая Салтовка" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", – отметили в сообщении.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

twitter.com/h_saltovka

По словам людей, которых слышно на видео, поджег, из-за которого сгорел флаг, якобы совершили представители силовых органов. Хотя известно, что в столкновениях были замешаны неизвестные люди в балаклавах и группа в жилетках инициативной группы предпринимателей "Барабашово". На месте происшествия раздавались звуки, похожие на взрывы или выстрелы.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

twitter.com/h_saltovka

При этом пользователи соцсети резко раскритиковали такой неподобающий поступок.

"А что, в этой стране кто-то законы выполнял!", "Харьков действительно х**овый", "Что там у вас твориться на "Барабашово?" – комментируют украинцы.

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

twitter.com/h_saltovka

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

twitter.com/h_saltovka

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины

twitter.com/h_saltovka

Реакция украинцев

Реакция украинцев

twitter.com/h_saltovka

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
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кремль москва
кремль москва
сожженных в одессе никто вспомнить не хочет? или б.л.е.в.о.т.н.а.я тряпка важнее?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
спалили рекламу на якій висів прапор України
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-это надо сделать сразу после сожжения
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