Во время беспорядков у Торгового центра "Барабашово" в Харькове демонстративно сожгли флаг Украины.
Он висел на арке у входа на рынок, которую намеревались демонтировать коммунальщики. Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Х**вая Салтовка" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", – отметили в сообщении.
На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины
twitter.com/h_saltovka
По словам людей, которых слышно на видео, поджег, из-за которого сгорел флаг, якобы совершили представители силовых органов. Хотя известно, что в столкновениях были замешаны неизвестные люди в балаклавах и группа в жилетках инициативной группы предпринимателей "Барабашово". На месте происшествия раздавались звуки, похожие на взрывы или выстрелы.
На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины
twitter.com/h_saltovka
При этом пользователи соцсети резко раскритиковали такой неподобающий поступок.
"А что, в этой стране кто-то законы выполнял!", "Харьков действительно х**овый", "Что там у вас твориться на "Барабашово?" – комментируют украинцы.
На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины
twitter.com/h_saltovka
На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины
twitter.com/h_saltovka
На беспорядках в Харькове сожгли флаг Украины
twitter.com/h_saltovka
Реакция украинцев
twitter.com/h_saltovka
Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины 🇺🇦 pic.twitter.com/2zL16S9KWg— Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) February 27, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, в которых пострадали люди. Полиция задержала 20 человек.
Глава Харькова Геннадий Кернес связал массовые потасовки возле ТЦ "Барабашово" с его владельцем, нардепом от ОПЗЖ Александром Фельдманом.
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