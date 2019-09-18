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18 сентября • обновлено в 13:14
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На берегу популярного украинского курорта случилось ЧП: страшное видео

1.2т Читать материал на украинском

В районе села Санжейка Одесской области 17 сентября произошел страшный обвал грунта. Глыба рухнула прямо на пляж.

Об этом сообщает 04868, публикуя видео. Оползень случился прямо перед тем, как мимо места ЧП проехала машина. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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Пугающее видео сняли очевидцы, ехавшие по берегу на багги. В результате инцидента никто не пострадал.

Обвал скалы в районе села Санжейка

Обвал скалы в районе села Санжейка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на курорте в Украине обнаружили серьезную опасность для туристов.

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Место
Украина Одесса
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