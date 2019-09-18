На берегу популярного украинского курорта случилось ЧП: страшное видео

В районе села Санжейка Одесской области 17 сентября произошел страшный обвал грунта. Глыба рухнула прямо на пляж.

Об этом сообщает 04868, публикуя видео. Оползень случился прямо перед тем, как мимо места ЧП проехала машина. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Пугающее видео сняли очевидцы, ехавшие по берегу на багги. В результате инцидента никто не пострадал.

Обвал скалы в районе села Санжейка Скриншот

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