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На берегу Азовского моря появилось "кладбище медуз". Фото и видео аномалии

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
9,3 т.
На берегу Азовского моря появилось ''кладбище медуз''

Вблизи Мариуполя на побережье Азовского моря местные жители заметили "кладбище медуз". Их выбрасывает на берег, где они умирают и неприятно пахнут.

Как пишет издание "О Море", по словам горожан, такое нашествие медуз атаковало, в частности, островок Ляпино – пляж "дикого отдыха", где обычно нет людей. Мертвые медузы дают неприятный запах, несмотря на то, что их регулярно убирают.

На опубликованных фото и видео видно, что гигантские мертвые медузы фактически заполонили все побережье.

Медузы в Азовском море.

Как пишет издание, следствием появления такого большого "кладбища" медуз является их естественная смерть и буря или потоки воды, которые не дали трупам спуститься на дно.

Медузы Мариуполя.

"При обычных обстоятельствах медузы умирают и "тонут", а на дне их остатки становятся пищей для других жителей моря. Однако, когда море неспокойно, а популяция медуз выходит за рамки баланса – значительные группы просто выбрасывает на берег, создавая неприятности для пляжей и туристов", – пишут журналисты.

Со своей стороны, экологи утверждают, что такое большое количество и активное размножение медуз могут свидетельствовать прежде всего о разбалансированности природных ресурсов.

Тысячи мертвых медуз на берегу острова Ляпино.

Также, появление медуз равноценно "цветению" воды, когда среда загрязнена, то и медуз становится больше, ведь в Черном и Азовском море намного выше уровень биоорганики и потому – больше пищи и комфортные условия для размножения медуз.

Также на "подпитку" морей сильно влияет агропромышленность, где землю регулярно подкармливают фосфором и другими элементами, в свою очередь осуществляют прирост зоопланктона – пищи всех видов медуз.

Островок Ляпино на побережье Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, берег Азовского моря в Бердянске наполнили опасные медузы. Контакт человека с медузами подвида корнерот вызывает сильные ожоги.

УкраинаМариуполь
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