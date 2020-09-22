На берегу Азовского моря появилось "кладбище медуз". Фото и видео аномалии

Вблизи Мариуполя на побережье Азовского моря местные жители заметили "кладбище медуз". Их выбрасывает на берег, где они умирают и неприятно пахнут.

Как пишет издание "О Море", по словам горожан, такое нашествие медуз атаковало, в частности, островок Ляпино – пляж "дикого отдыха", где обычно нет людей. Мертвые медузы дают неприятный запах, несмотря на то, что их регулярно убирают.

На опубликованных фото и видео видно, что гигантские мертвые медузы фактически заполонили все побережье.

Как пишет издание, следствием появления такого большого "кладбища" медуз является их естественная смерть и буря или потоки воды, которые не дали трупам спуститься на дно.

"При обычных обстоятельствах медузы умирают и "тонут", а на дне их остатки становятся пищей для других жителей моря. Однако, когда море неспокойно, а популяция медуз выходит за рамки баланса – значительные группы просто выбрасывает на берег, создавая неприятности для пляжей и туристов", – пишут журналисты.

Со своей стороны, экологи утверждают, что такое большое количество и активное размножение медуз могут свидетельствовать прежде всего о разбалансированности природных ресурсов.

Также, появление медуз равноценно "цветению" воды, когда среда загрязнена, то и медуз становится больше, ведь в Черном и Азовском море намного выше уровень биоорганики и потому – больше пищи и комфортные условия для размножения медуз.

Также на "подпитку" морей сильно влияет агропромышленность, где землю регулярно подкармливают фосфором и другими элементами, в свою очередь осуществляют прирост зоопланктона – пищи всех видов медуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, берег Азовского моря в Бердянске наполнили опасные медузы. Контакт человека с медузами подвида корнерот вызывает сильные ожоги.