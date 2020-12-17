На "Азовстали" устанавливают современные системы очищения: как они работают

В конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест продолжают реконструировать систему очищения участка сыпучих и ферросплавов.

Как рассказали в пресс-службе, работы были начаты в марте, а завершение масштабной модернизации запланировано на второе полугодие 2021 года. Инвестиции в реализацию проекта – 204 млн грн.

Как отметили в компании, для того, чтобы минимизировать концентрацию пыли на участке сыпучих и ферросплавов модернизируют очистительные сооружения. Работы на участке ведут специалисты подрядной организации.

Уже смонтировано 58 локальных фильтров из 166, отвечающих европейским требованиям к очистным сооружениям. В дальнейшем, как отметили в пресс-службе, они будут работать на всех перегрузочных узлах, а контролировать систему аспирации будет автоматика.

Новые очистные сооружения построены по принципу кассетных фильтров и внутри каждого установлен вентилятор, запускающийся автоматически во время пыления – при прохождении грязного воздуха через мембрану на фильтроэлементах остаются частички пыли. Их налипание происходит до критической массы, после чего создается разряжение и выполняется регенерация фильтра. За счет импульса пневмовстряхивания пыль сбрасывается обратно в бункер или на транспортер – потери материалов и выбросы в атмосферу сводятся к минимуму.

"Группа Метинвест ежегодно увеличивает инвестиции в экомодернизацию промышленных объектов. Пошагово ведется реконструкция меткомбината, мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства. Для этого в производственных цехах устанавливаем современные системы аспирации, отвечающие строгим европейским требованиям к очистным сооружениям", – рассказал генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

Напомним, что в конвертерном цехе комбината "Азовсталь" Группы Метинвест в этом году реализован ряд других важных экологических проектов. После реконструкции введена в эксплуатацию си­стема аспирации дробильного отделения участка сыпучих и ферросплавов. Обновлены системы аспирации установок печь-ковш №1 и №2, продолжается реконструкция систем аспирации миксерного отделения.