На админгранице с Крымом оккупанты семь часов удерживали семью с маленькими детьми

Карина Бондаренко Общество 06:52, 4.08.2020 Обновлено: 06:52, 4.08.2020

В понедельник, 3 августа, оккупанты около семи часов удерживали семью с двумя маленькими детьми на административной границе Крыма с материковой Украиной.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Ислям и Диляра Карашаевы с двумя малолетними детьми приезжали в Крым проведать своих пожилых родителей. Семья проживает в Киеве.

"Сегодня с 11 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевих Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми. Согласно информации, поступающей из Крыма, ФСБ-шники все это время ведут допрос Исляма Карашаева", – написал Чубаров.

По его словам, семью пропустили на Херсонщину около 18:00.

В Крыму удерживали семью с маленькими детьми
Facebook Рефата Чубарова

Как писал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Россией Крыму задержали военного, которого обвинили в шпионаже и якобы работе на украинскую военную разведку.

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