Главврач Александровской Больницы Киева сообщила, что из 38 человек позитивных на коронавирус, 4 в реанимации - 2 находятся в тяжелом состоянии на аппарате ЭКМО - искусственное лёгкое.
Аппарат ЭКМО - фактически замещает функцию легких.
Это следующий этап, когда поражение лёгких такое, что делает их вентиляцию невозможной и требует переключения организма на искусственное лёгкое.
Шашлыки говорите?
В супермаркет без защиты?
Из-за границы без обсервации и прямиком домой?
Задумайтесь.
4 человека в реанимации - 2 на ЭКМО.
Это половина.
По моей информации.
На весь Киев аппаратов ЭКМО - 7.
На Украину - 15.
2 уже заняты.
И это ещё ничего толком не началось.
Чтобы дальше каждый понял насколько все это серьезно, просто осознайте - на 40 миллионов человек есть всего 15 аппаратов искусственное лёгкое.
Тесты.
Защита врачей.
ИВЛ.
ЭКМО.
Кислород.
Дополнительные Койки.
Мобильные госпитали.
Вот это и был вызов завтрашнего дня, а не маски, которыми продолжает заниматься власть.
Но время идёт.
Вызов завтрашнего дня стал вызовом сегодняшнего дня.
На фоне отсутсвие в стране ЭКМО, нехватки 2000 умных ИВЛ среднего и экспертного класса, маски - это ху*ня собачья.
Передайте кто-то Владимиру Александровичу.
Пусть сообщит всем нам в своём следующем видеообращении к народу, к чему будут подключать 16 тяжелого пациента реанимации в 40 миллионной стране, когда ему понадобиться искусственное лёгкое?!
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.