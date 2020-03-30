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30 марта • обновлено в 22:35
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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На 40 млн – 15 аппаратов ЭКМО: что будем делать, Владимир Александрович?

6.2т

Главврач Александровской Больницы Киева сообщила, что из 38 человек позитивных на коронавирус, 4 в реанимации - 2 находятся в тяжелом состоянии на аппарате ЭКМО - искусственное лёгкое.

Аппарат ЭКМО - фактически замещает функцию легких.

Это следующий этап, когда поражение лёгких такое, что делает их вентиляцию невозможной и требует переключения организма на искусственное лёгкое.

Шашлыки говорите?

В супермаркет без защиты?

Из-за границы без обсервации и прямиком домой?

Задумайтесь.

4 человека в реанимации - 2 на ЭКМО.

Это половина.

По моей информации.

На весь Киев аппаратов ЭКМО - 7.

На Украину - 15.

2 уже заняты.

И это ещё ничего толком не началось.

Чтобы дальше каждый понял насколько все это серьезно, просто осознайте - на 40 миллионов человек есть всего 15 аппаратов искусственное лёгкое.

Тесты.

Защита врачей.

ИВЛ.

ЭКМО.

Кислород.

Дополнительные Койки.

Мобильные госпитали.

Вот это и был вызов завтрашнего дня, а не маски, которыми продолжает заниматься власть.

Но время идёт.

Вызов завтрашнего дня стал вызовом сегодняшнего дня.

На фоне отсутсвие в стране ЭКМО, нехватки 2000 умных ИВЛ среднего и экспертного класса, маски - это ху*ня собачья.

Передайте кто-то Владимиру Александровичу.

Пусть сообщит всем нам в своём следующем видеообращении к народу, к чему будут подключать 16 тяжелого пациента реанимации в 40 миллионной стране, когда ему понадобиться искусственное лёгкое?!

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Владимир Александрович виноват?
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну видимо к тому,чем он играл на пианино?.А что есть ещё варианты?...
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