Во Львове мужчина нашел на балконе тысячи кусачих соседей. Фото

На балконе одной из квартир во Львове на улице Мазепы обнаружили около 1700 летучих мышей, которые обосновались там на зимовку.

Об этом изданию Syla News рассказал старший научный сотрудник Института экологии Карпат Андрей-Тарас Башта. По его словам, это был обычный балкон в обычном блочном здании, который чем-то понравился ночным обитателям.

facebook.com/atbashta

"Первые летучие мыши залетели на этот балкон около недели назад. Хозяева боялись выйти на балкон и надеялись, что летучие мыши сами улетят. А получилось, что первая пара привлекла других. И уже через неделю их собралось рекордное количество", – рассказал Башта.

facebook.com/atbashta

Ученый посчитал летучих мышей породы рыжая вечерница во время процесса их поиска и ловли, который занял четыре часа. По его словам, еще 20 лет назад они оставались зимовать в южных районах Румынии и Болгарии, а теперь распространены и в Украине.

"Летучие мыши этой породы живут в львовских домах. Зимуют на чердаках, в скважинах между домами или под подоконниками", – написал ученый.

Впоследствии сотрудники Института экологии Карпат вынесли летучих мышей в ближайший парк и выпустили. Те полетели искать себе другое место для зимовки.

facebook.com/atbashta

"Мы также обследовали другие балконы этого дома. Меня удивило, что это огромная многоэтажка, а они все сгрудились на одном балконе. Однако, думаю, они живут также на чердаке в этом доме. И могут вернуться сюда", – отметил ученый.

Также он добавил, что указанные летучие мыши кусаются. Мужчина не советует пытаться их выселять самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве на балконе одного из жилых домов поселились более сотни летучих мышей вида рыжая вечерница.

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