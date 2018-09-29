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''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети

5.6тЧитать материал на украинском

Среди пользователей популярной социальной сети Facebook разгорелась дискуссия из-за возможности использования в Украине русского и украинского языков.

Пост, вызвавший яркое обсуждение, опубликовала на своей странице киевлянка Виктория Иванова. Она жаловалась на то, что ей якобы насаждают то, что не нужно.

"Я родилась и всю жизнь прожила в Киеве. Мой родной язык - русский. Почему я должна отказаться от него?" - написала она.

Пользователи сети бурно отреагировали на вопрос Виктории. Часть из них написала о том, что украинский язык как государственный должен использоваться во всех сферах жизни страны.

Другие встали на защиту "притесненной", открыто заявляя о ненависти к тем, кто разговаривает на украинском. "Вот скажите, нахрена мне его учить, если в Харькове все говорят на русском и только на русском?", "Не собираюсь отказываться от своего языка русского!" "Я раньше нормально относилась к украинскому языку! Но сейчас ненавижу!" - пишут они в комментариях.

''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети

Один из пользователей привел пример Испании, где не стоит вопрос соперничества каталонского и испанского из-за того, что выпускники средней школы свободно владеют обоими, наравне с английским и еще парой европейских языков. "Насколько я помню, еще никто в мире не додумался защищать свое право не изучать какой-то язык с помощью установок "Град", минометов и т.п." - отметил Виктор Мироненко.

''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
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Большинство же комментаторов увидели провокацию с целью столкнуть лбами русскоязычное и украиноязычное население страны. "Типичный кремлебот!", "Кто призывает тебя отказываться? Не манипулируй!", "Проблемы Украины не языковые и не межнациональные. Все проблемы в головах людей!" - обратились они к здравому смыслу ошалевших участников дискуссии.

''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети
''Мычите на своей мове!'' Ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети

"Мычите на своей мове где угодно. Только к людям не цепляйтесь!" - написала Иванова в ответ на комментарии на украинском.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский язык вошел в топ-10 самых популярных в Европе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
Объект
украинский язык
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
andreyev andrei
andreyev andrei
Селюкская мова должна использоваться в быту!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Что и требовалось доказать. 90% населения окраины русскоязычные. И то недоразумение, что назвали польским словом mowa, никому и нахуй не нужно.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Типова рашистка, до того ж тупа, хто їй забороняє гавкати її собачою мовою, але чому я знаю російську, англійську а це бидло хоче щоб всі говорили російською, бо воно,, непонимает "
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Ебанько Иппу Лох Лов
Ебанько Иппу Лох Лов
Скала Богдан, Быдло-это ты.Есть русский язык,а всего в России 23 только официальных языка.И ни какой ты не Скала,тебе больше подходит погоняло Прыщ(на жопе).
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
СкаКало Богдан, А теперь всё это повтори на нормальном языке. Этого твоего русско-польского сельского наречия нормальные люди не разумеют.
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