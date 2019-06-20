ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

1.2тЧитать материал на украинском

"Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за нечеловеческих условиях в электричке "Львов - Ривне".

Так, очевидец показал в сети видео, на котором запечатлено состояние пассажирских вагонов. Ролик подписан так: "Крик души! Просто позор!". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В нем автор демонстрирует ободранные вагоны. "Такое нельзя терпеть! Положим конец этому вместе! Электричка Львов-Ровно. Июнь 2019 года. С января месяца в вагоне даже те бумажки, что люди зимой запихивали в щели, чтобы не дуло, и те не вытащили! Цена же выросла на 50% за проезд. Мне не жалко, но разве это не плевок в нас? Мы же не скот!" – говорится в описании.

Новости
"Укрзалізницю" уличили в "мутных" схемах на миллионы гривен: что известно

"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

Скриншот с видео

Пользователи поддержали эти возмущения в комментариях к видео на YouTube. "Это не просто неприятно! Это ужас!" – пишут они.

"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

Скриншот с видео

"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

Скриншот с видео

"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаЛьвов
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Kristina
Petrova Kristina
"Мы же не скот!"... Ой ли... Зато у вас есть армия, мова и вира. Щеневмерлу еще забыла, сорян!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel