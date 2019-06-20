"Мы же не скот!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов

"Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за нечеловеческих условиях в электричке "Львов - Ривне".

Так, очевидец показал в сети видео, на котором запечатлено состояние пассажирских вагонов. Ролик подписан так: "Крик души! Просто позор!". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В нем автор демонстрирует ободранные вагоны. "Такое нельзя терпеть! Положим конец этому вместе! Электричка Львов-Ровно. Июнь 2019 года. С января месяца в вагоне даже те бумажки, что люди зимой запихивали в щели, чтобы не дуло, и те не вытащили! Цена же выросла на 50% за проезд. Мне не жалко, но разве это не плевок в нас? Мы же не скот!" – говорится в описании.

Скриншот с видео

Пользователи поддержали эти возмущения в комментариях к видео на YouTube. "Это не просто неприятно! Это ужас!" – пишут они.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

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