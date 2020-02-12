"Мы здесь не тереть прутень сидим!" Соколова в Раде разнесла нардепов из-за невыполненных обещаний

Украинская журналистка Янина Соколова в среду, 12 февраля, выступила с трибуны Верховной Рады и призвала народных депутатов решить проблемы онкобольных людей.

Она напомнила, что в 2018 году ей диагностировали рак, и с тех пор она очень тщательно следит за проблемой пациентов в Украине. Видео своего обращения журналистка опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"Я хочу, чтобы народные депутаты, которые присутствуют в этом зале каждый день, помнили, что они тут не для того, чтобы сидеть тереть свой "прутень", не переписываться с проститутками, или не дерибанить билеты на 95 квартал, а для того, чтобы делать изменения. Онкопациенты особенно в этом нуждаются", – заявила журналистка.

По словам Соколовой в Украине есть несколько проблем, которые могут решить депутаты, министр и глава комитета ВР по вопросам здравоохранения – это паллиативная медицина, доступ к медицинскому канабису, психологическая помощь и донорство.

Янина Соколова Скриншот из видео

"Пятая проблема с которой мы, пациенты, сталкиваемся каждый день - это проблема коррупции. Я хочу, чтобы все, кто нас сейчас видит и слышит по телевидению, в интернете и те, кто находится в зале, понимали одно - только пациенты своим не молчанием на счет коррупции на местах могут сдвинуть этот вопрос. Так как проблема медицины в общем и онкосферы - это миллионы коррупции", – подчеркнула Соколова.

Журналистка отметила, что на данный момент народные депутаты не решили ни один из пунктов, о которых она говорила. Соколова напомнила, что люди, которые хотят быть донорами, могут сдавать кровь только имея прописку в городах, где собираются это сделать. По ее словам, это сужает круг доноров и минимизирует шанс создать в Украине культуру донорства.

"Если люди на четвертой стадии рака доживают свои последние дни, месяцы, часы - никто не знает, когда они умрут, не в своих родных стенах, не с родными, а в стенах больниц. Если мы говорим про Киев, Харьков, Одессу, то это более менее условия. Но если мы говорим про регионы, то это плачевные условия, в которых последние дни своей жизни проживают люди, которых мне б хотелось, чтобы мы сделали с такой бедой хоть немного счастливыми", – сказала Соколова.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за блокировки финансирования крымскотатарского телеканала ATR.

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