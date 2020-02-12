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12 февраля • обновлено в 20:26
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"Мы здесь не тереть прутень сидим!" Соколова в Раде разнесла нардепов из-за невыполненных обещаний

12.4т
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Украинская журналистка Янина Соколова в среду, 12 февраля, выступила с трибуны Верховной Рады и призвала народных депутатов решить проблемы онкобольных людей.

Она напомнила, что в 2018 году ей диагностировали рак, и с тех пор она очень тщательно следит за проблемой пациентов в Украине. Видео своего обращения журналистка опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

"Я хочу, чтобы народные депутаты, которые присутствуют в этом зале каждый день, помнили, что они тут не для того, чтобы сидеть тереть свой "прутень", не переписываться с проститутками, или не дерибанить билеты на 95 квартал, а для того, чтобы делать изменения. Онкопациенты особенно в этом нуждаются", – заявила журналистка.

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По словам Соколовой в Украине есть несколько проблем, которые могут решить депутаты, министр и глава комитета ВР по вопросам здравоохранения – это паллиативная медицина, доступ к медицинскому канабису, психологическая помощь и донорство.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот из видео

"Пятая проблема с которой мы, пациенты, сталкиваемся каждый день - это проблема коррупции. Я хочу, чтобы все, кто нас сейчас видит и слышит по телевидению, в интернете и те, кто находится в зале, понимали одно - только пациенты своим не молчанием на счет коррупции на местах могут сдвинуть этот вопрос. Так как проблема медицины в общем и онкосферы - это миллионы коррупции", – подчеркнула Соколова.

Журналистка отметила, что на данный момент народные депутаты не решили ни один из пунктов, о которых она говорила. Соколова напомнила, что люди, которые хотят быть донорами, могут сдавать кровь только имея прописку в городах, где собираются это сделать. По ее словам, это сужает круг доноров и минимизирует шанс создать в Украине культуру донорства.

"Если люди на четвертой стадии рака доживают свои последние дни, месяцы, часы - никто не знает, когда они умрут, не в своих родных стенах, не с родными, а в стенах больниц. Если мы говорим про Киев, Харьков, Одессу, то это более менее условия. Но если мы говорим про регионы, то это плачевные условия, в которых последние дни своей жизни проживают люди, которых мне б хотелось, чтобы мы сделали с такой бедой хоть немного счастливыми", – сказала Соколова.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за блокировки финансирования крымскотатарского телеканала ATR.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Янина Соколова
Место
Украина Киев
Теги
рак Верховная Рада Украины
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Комментарии
13
13
Смешно
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Интересно
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Odessa Max
Odessa Max
Ты гляди, КПК жизнь по морде треснула, так не до шуток уже стало, аж Раду полезла. Аукнулась тебе твоеиполивание грязью людей, которых ты даже не знаешь, но своим грязным ртом дерьмом покрывала. Не забудь заптлить смешное телешоу про свой рак
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рак мозга у неё, судя по тупым видео.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
A, вона ж симулянтка, і слухають її такі ж симулянти. То їх вже 451 симулянт? Да?
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