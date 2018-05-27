"Мы защищаем свою землю!" Трогательная история раненого бойца ВСУ потрясла украинцев

Украинцев поразила история украинского военнослужащего из Киева с позывным "Сухарь", который отправился на воевать на Донбасс еще в 2014 году.

История бойца, который ушел защищать Украину в статусе добровольца, а сейчас является командиром в полку "Азов", опубликована на странице волонтеров "Повернись живим" в Facebook.

По словам бойца, он является футбольным фанатом и на его восприятие сильно повлияли события на Майдане и особенно Иловайский котел. Он признался, что долгое время скрывал от матери свое местонахождение, когда отправился в 2014-м в зону АТО.

"Тогда я понял, что тянуть уже нельзя. Идти воевать - это было мое решение. Мы пришли сюда, чтобы защищать свою землю, а сидеть в окопе - это не наше", - заявил киевлянин.

"Сухарь" прошел на Донбассе такие точки, как Широкино, Гнутово, Павлополь, Пищовик, Красногоровка, Марьинка, но самые сильные воспоминания бойца до сих пор - потеря собратьев.

"Конечно, ожесточенные бои шли в Широкино, но мы теряли людей и до того. В полку я познакомился с Игорем Белошицьким ("Белаз"), он как и я из Киева, с Оболони. 12 декабря 2014 погиб при выполнении боевого задания. Когда вчера ты с человеком кофе пил, курил, разговаривал, а на завтра он уже "двухсотый"... Мы до сих пор работаем на передовой. У меня в батальоне в марте этого года было две потери от пули снайпера. Раз на днях я поеду к матери одного из погибших, это был мой близкий друг, жили в одной комнате, чтобы передать его награду", - рассказал "Сухарь".

"Когда во время Широкинськои операции - 10-15 февраля 2015 - мы заехали в одно село, нашли залежи гуманитарки и начали выдавать сухпайки. Мы их выдавали три дня. Как только гуманитарка закончилась, на следующий день нас обстреляли вражеские минометы. Били точно. То есть наводка работала хорошо. Но нельзя ставить на человеке крест, если он из Донбасса. У меня в батальоне хватает людей с Донецкой и Луганской области. И вот я могу вернуться в Киев, походить по родным местам, а они в Донецк - нет", - добавил боец.

Он отметил, что военнослужащим на Донбассе очень помогают волонтеры, благодаря которым "обеспечение на должном уровне".

"Нам рассказывают, что мы не воюем, а мы киваем и делаем свою работу дальше. Очень раздражает, когда до сих пор можно в тылу услышать: "Я вас туда не отправлял", когда маршрутчики рассказывают, что ему на УДБ пофиг. А ведь по нему ездят те, которые его заслужили потом и кровью", - отметил он.

В конце 2015-го после боевых действий в Широкино "Сухарь" получил контузию. Около четырех часов украинские защитники вели бой с террористами, а затем по позиции начал работать танк боевиков. Тогда военный пострадал из-за взрывной волны, но быстро прошел реабилитацию и вернулся на Донбасс.

"Я бы хотел после войны восстанавливать армию. Чтобы такого больше никогда не произошло - когда стране нужна защита, как в 2014-м, подготовленных оказывается всего пять тысяч человек", - добавил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ВСУ взяли новую стратегическую высоту на Донбассе.