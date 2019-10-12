Главная Новости
12 октября • обновлено в 07:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Мы за мир любой ценой: как Донбасс относится к "капитуляции Украины"

756

Пока в Киеве продолжаются акции протеста "Нет капитуляции", я провел опрос в Краматорске Донецкой области. Спросил у людей, как они относятся к митингам в Киеве, поддерживают или нет? Попросил кратко обосновать свой ответ. Мнения разделились (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Для тех, кто не в курсе, Краматорск сегодня считается столицей подконтрольного Донбасса. Именно в Краматорске находится Военно-гражданская областная администрация. Так, что не мог не спросить, как жители Краматорска оценивают происходящее в Киеве и других городах Украины.

Новости
"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Одна из семейных пар ответила, что поддерживает протест "Нет капитуляции", потому что не хотят отвода украинских войск с позиций на Донбассе. Они также добавили, что сами участвовали в митинге только в Краматорске.

Другая молодая пара ответила, что они не поддерживают такие акции протеста. По их словам, они выступают "за мир любой ценой, потому что надоела [война - ред.]".

Но некоторые жители Краматорска отвечали, что не в курсе событий, что там происходит в Киеве и по какой причине митингуют под Офисом президента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Копачевский Максим Копачевский
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Война
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса война
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel