Мы все хотим, чтобы нас любили. Просто так. Как в детстве. И чем старше мы становимся - тем больше понимаем, как это бесценно. С возрастом, мы меняемся местами с родителями и теперь чаще мы в роли любящих. В суете разговоров вихрем проносится весь букет насущных вопросов: коммуналка, здоровье, дети, внуки, финансы, собаки, ремонт квартир и машин, и ещё много всего, всего, всего.

А вспомните, как мы хотели, чтобы родители нам почитали книжку и нашли время поиграть с нами в шашки, или просто сходили на каток? Какое колоссальное удовольствие мы получали от этого общения, посвящённого только нам и никому больше. Теперь пришло наше время находить возможность не только звонить родителям, но и отставлять в сторону все, что невозможно отложить! Наш главный враг суета.

Порой мы тратим время на то, о чем и не в помним через неделю, и вечернее чаепитие без заглядывания в айфон стало достижением в домашнем обиходе. У нас есть время на шопинг и отпуск, на карьеру и дружеские посиделки, и частенько мы жертвуем очередной встречей с родителями ради всех вышеперечисленных обязательств и удовольствий.

Конечно они нас прощают и все понимают, но вспомните себя в детстве - как мы ждали их приезда во время летних каникул у бабушки! Какой испытывали восторг от радости встречи! Конечно я тоже не идеальная дочь, и тоже откладываю приезды по разным причинам, но думаю об этом все чаще и чаще.

И ещё маленький штрих от профессии: женщины в красивом возрасте начинают одеваться как бы заново. Это правда. Страсти улеглись, дети выросли, внуки самостоятельные. Они хотят выглядеть молодо и стильно, модно и привлекательно. Дарите им красивые вещи, они им нужны так же, как нам подарки в детстве. Даже больше.