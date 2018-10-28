Как и ожидалось, после расстрела в керченском колледже, все стихло и гарантированно больше никого интересовать не будет. В РФ оно так работает всегда. Достаточно вспомнить массовые подрывы домов накануне выборов Путина в президенты, когда все они закончились после задержание группы ФСБ, заложившей взрывчатку в подвал очередного дома и объявления о том, что это были учения. С тех пор прошло 20 лет, но больше ничего не известно о том, чтобы ФСБ еще проводила подобные учения. Как только МВД прихватило конторских оперов при очередной закладке, так сразу закончились и взрывы, и учения.

Точно так же закончилась эпопея с захватом заложников в театре на Дубровке, а потому – таким же способом была похоронена тема теракта в Беслане. После всего этого можно вывести собирательный образ россиянина, который нагадил в лифте и уходит с места содеянного с отрешенным видом, как будто это не он сделал и вообще – впервые слышит о том, что кто-то такое делает. Если ему рассказать о происшествии в лифте, он будет делать круглые глаза, вылезающие из орбит, и от всей души возмущаться подлостью Обамы.

Вот и сейчас власти придумали версию о том, что хлипкий дрыщ устроил кровавую бойню и отстрелял кучу боеприпасов, хотя по его виду понятно – он бы их просто не принес по причине никчемности физической формы. Тем не менее, вердикт уже вынесен и версия утверждена резолюцией "бысть по сему".

И это невзирая на то, что пока формировалась официальная позиция, специалисты в отдельных областях знаний показывали, что фильм – нарезка из кадров разного времени. Нам больше всего понравились выкладки архитектора, который не рассуждал ни о ранах, ни о расположении трупов, ни о других, чисто боевых моментах этого происшествия.

Он просто смоделировал в компьютерной программе проектирования зданий коридор с дрыщом, который показали по телевизору, и указал на то, что тот идет по коридору, когда солнце оставляет одну картинку на полу, а в обратную сторон – когда солнце прошло путь не менее половины светового дня. Ведь можно "допилить" свидетелей, убрать или подбросить вещественные доказательства, а Солнце в соучастники не возьмешь.

Из этого следует, что в том колледже могло происходить все, что угодно, только однозначно не то, что показали официальные телеканалы. Тут уже не стоит даже рассуждать о мотивах преступления или чего-то еще просто потому, что фактически, события разворачивались абсолютно по-другому. Раз так, то наблюдатели вольны выдвигать собственные версии произошедшего, которые увязывают все известные факты в одну логичную линию, где эти факты не противоречат друг другу.

Как пример такой версии, приведем рассуждения известного блогера Тымчука, которого мы бы никогда не цитировали, относительно других событий, но тут просто покажем, как откровенно лживая подача информации дает почву для разворачивания альтернативных версий. Итак:

"…7 октября в самом начале трагических событий в оккупированной РФ АР Крым, которые в учебном заведении г. Керчь устроил 18-летний студент 4-го курса данного колледжа Владислав Росляков, к месту трагедии оперативно прибыла группа спецназа (предположительно "Росгвардии" или подразделения ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), дислоцированного в Крыму).

Параллельно прибывшая группа сотрудников керченского отдела ФСБ приняла спецназ за террористов и вступила с ним в огневой контакт. В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом (ГРУ или Росгвардии), последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа…

…Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненным в руки ФСБ или МВД. Именно для этого в колледж и была послана "ликвидационная команда".

Отметим, что эта версия – не обязательно и есть описанием действительных событий, но с учетом опыта Беслана, Дубровки, Тулы и других мест – вполне такое возможно. Российские спецслужбы без проблем устраивают теракты в нужное время и в нужном месте, чтобы потом получить нужный резонанс, и как итог – нужные решения или нужные результаты выборов. Это – проверенный инструмент спецслужб, и чем сильнее Московия будет сдавливаться в тисках санкций, тем чаще будут происходить подобные постановочные "теракты".

Но в данном случае, нам интересно не то, что там произошло на самом деле, а как это подается. Российская пропаганда мгновенно переходит в режим имитации реальности и начинает штамповать бредовые истории, которые с умным видом тиражируются зомбоящиками. Причем, вина за происшедшее – возлагается на какую-то злобную сторону. В данном случае, Путин что-то такое рассказал про американские фильмы, будто российские – сплошь про Винни Пуха и Дюймововчку.

В связи с этим, на контрасте, хотим напомнить события уже более чем двухлетней давности, произошедшие в пригороде Киева – Княжичах, где в перестрелке между службой вневедомственной охраны и спецназом МВД "Корд", погибли шесть сотрудников полиции. Какие бы пояснения не следовали о том, кто и что там делал, важно то, что наша власть не стала выдумывать мифическую группу диверсантов, которая обстреляла полицейских. Тогда сразу было сказано, что перестрелялись свои, причем – у обеих сторон были свои версии произошедшего, в плане причин. Но то, что стреляли свои и по своим – никто не прятал, а все остальное – решит суд.

Это к тому, что мы уходим от Московии все дальше. Даже в таких трагедиях никто уже не занимается наглой подтасовкой и рассказами фантастических историй об инопланетянах или тайных боевых отрядах, которые все и натворили. Сказали как есть. Это – достаточно тонкий нюанс, но он как раз отлично характеризует то, откуда мы уходим, и то, что мы таки уходим. Просто надо внимательно смотреть в корень.