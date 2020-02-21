Главная Новости
21 февраля • обновлено в 22:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Мы вас всех сожжем!": Аваков рассказал о преступлениях украинцев в Санжарах

2.5т
Читать материал на украинском

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о преступлениях украинцев во время протестов в Новых Санжарах. По его словам, в скором времени будут задержаны еще шестеро человек.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Аваков рассказал о том, что всего были задержаны 24 человека, но после отпустили всех, кроме одного - тот пьяным ехал на автомобиле в строй Нацгвардии.

"У нас интересная ситуация: вчера задержали 24 человека, потом отпустили кроме одного - того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй Нацгвардии. Он по 208 статье задержан", - сказал Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Также он поделился информацией, что еще шестерым в ближайшие сутки направят подозрения с предложением суду отправить их под арест. В этом списке есть те, кто бросался камнями в автобус и полицейских, а также те, кто угрожал сжечь санаторий с прилетевшими из Уханя украинцами.

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейского - он сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и так далее. Это те, кто бросал камни в автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые потенциально находятся под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем!". Еще были крики в адрес иностранцев, которые с нами приехали. И еще были призывы, часть из них - пьяные призывы, а часть - трезвые", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
протест вирус
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
8
11
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бaндepoвckue зoмбо-рaгули над которыми гнусный режим проводит опыты по отвлечению внимания населения от ужасающих социально-экономических проблем в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
В панике населения виновата власть. Ты, Аваков, если мужчина, подай в отставку и уходи, как министр ты показал, что работать не способен.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Golan Sim
Golan Sim
"Нет ничего более гн,усного и оме,рзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отре,бье, взращенное поляками из самых гн,усных от,бросов русского народа (уб,ийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место уб,ить собственных отца и мать! Эти выр,одки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги