"Мы вас всех сожжем!": Аваков рассказал о преступлениях украинцев в Санжарах

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о преступлениях украинцев во время протестов в Новых Санжарах. По его словам, в скором времени будут задержаны еще шестеро человек.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Аваков рассказал о том, что всего были задержаны 24 человека, но после отпустили всех, кроме одного - тот пьяным ехал на автомобиле в строй Нацгвардии.

"У нас интересная ситуация: вчера задержали 24 человека, потом отпустили кроме одного - того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй Нацгвардии. Он по 208 статье задержан", - сказал Аваков.

Арсен Аваков Скриншот из эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

Также он поделился информацией, что еще шестерым в ближайшие сутки направят подозрения с предложением суду отправить их под арест. В этом списке есть те, кто бросался камнями в автобус и полицейских, а также те, кто угрожал сжечь санаторий с прилетевшими из Уханя украинцами.

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейского - он сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и так далее. Это те, кто бросал камни в автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые потенциально находятся под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем!". Еще были крики в адрес иностранцев, которые с нами приехали. И еще были призывы, часть из них - пьяные призывы, а часть - трезвые", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

После прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко сообщил, что на массовых акциях протеста в Новых Санжарах присутствовало множество нетрезвых мужчин.

При этом журналист Андрей Цаплиенко нашел доказательства, что людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Жители Новых Санжар признались, что не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

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