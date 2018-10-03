''Мы в заложниках'': журналист указал на переломный момент в истории Украины

Сейчас граждане Украины живут в транзитном периоде - переходе от имитационной независимости к реальной, борьба за которую началась в 2014 году.

Об этом идет речь в блоге журналиста Павла Казарина на OBOZREVATEL. Он отметил, что период, который сопровождается войной, вторжением, экономическим кризисом, девальвацией национальной валюты, не может проходить безболезненно.

"Через такую череду испытаний проходила любая страна, которая у бывшей метрополии отвоевывала собственный суверенитет. В значительной степени всех этих рисков и вызовов, с которыми мы сегодня ежедневно сталкиваемся, мы не могли избежать. В значительной степени наша страна оказалась заложницей очень завышенных ожиданий, которые появились у нас у всех в 14-м году", - написал он.

"Мы думали, раз мы за три месяца прогнали Януковича, то и за 3 месяца войну выиграем, в НАТО пойдем, коррупцию искореним, социальный договор перепишем. Мы были похожи на боксера, который выходит на ринг с ощущением, что положит соперника в первом раунде нокаутом. Но оказалось, что соперник опытный и нужно драться все 15 раундов. Многие украинцы к этому психологически оказались не готовыми, поэтому у многих разочарование. Но оно как раз из-за завышенных ожиданий", - отметил Казарин.

Журналист добавил, что "если исходить из тех стартовых условий, которые у нас были в 2014-м, то промежуточные итоги 2018-го более, чем закономерны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист назвал главные отличия Украины и России.