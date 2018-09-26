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''Мы в своем доме хозяева'': жители Крыма поставили на место ''понаехавшую'' россиянку

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Жители аннексированного Крыма возмутились постом россиянки в соцсети, которая утверждала, что все их проблемы не из-за бездействия "власти", а из-за "понятно-какого менталитета".

Скриншот переписки обнародовал блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter. Он обратил внимание на то, что с россиянкой согласились только такие же "переселенцы".

"Крым. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву. В верхней части скрина (выделено красным) - ответы других понаехавших. Внизу - ответы местных", - написал блогер.

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"Понаехали в белых пальто", "И откуда ты такая к нам нагрянула?" "Понаехали тут и права качают", "Мы сами в своем доме хозяева", - комментируют крымчане заявления россиянки.

''Мы в своем доме хозяева'': жители Крыма поставили на место ''понаехавшую'' россиянку

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов показал разруху в Крыму. Он заявил, что с приходом оккупантов, несмотря на все заверения российской пропаганды и адептов "русского мира", жизнь в городе стала значительно хуже.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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