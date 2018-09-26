''Мы в своем доме хозяева'': жители Крыма поставили на место ''понаехавшую'' россиянку

Жители аннексированного Крыма возмутились постом россиянки в соцсети, которая утверждала, что все их проблемы не из-за бездействия "власти", а из-за "понятно-какого менталитета".

Скриншот переписки обнародовал блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter. Он обратил внимание на то, что с россиянкой согласились только такие же "переселенцы".

"Крым. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву. В верхней части скрина (выделено красным) - ответы других понаехавших. Внизу - ответы местных", - написал блогер.

"Понаехали в белых пальто", "И откуда ты такая к нам нагрянула?" "Понаехали тут и права качают", "Мы сами в своем доме хозяева", - комментируют крымчане заявления россиянки.

Крым. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву. В верхней части скрина (выделено красным) - ответы других понаехавших. Внизу - ответы местных pic.twitter.com/DbLwnR0NMN — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26 вересня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов показал разруху в Крыму. Он заявил, что с приходом оккупантов, несмотря на все заверения российской пропаганды и адептов "русского мира", жизнь в городе стала значительно хуже.