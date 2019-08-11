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"Мы уже под Полтавой!" Террористы "ДНР" забредили захватом новых украинских городов

2.6т Читать материал на украинском

Одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов сообщил, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве, чем вызвал насмешки в сети.

Так, на его сообщение обратил внимание в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве", – написал Бессонов.

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В "ДНР" забредили захватом Украины

В "ДНР" забредили захватом Украины

"Анализируя сообщения понимаю, что на оккупированную территорию для спикеров привезли что-то крепче, чем настойка бояры на мухоморах. Данька Бессонов продегустировал", – отреагировал Штефан.

"Мы уже под Полтавой!" Террористы "ДНР" забредили захватом новых украинских городов
"Мы уже под Полтавой!" Террористы "ДНР" забредили захватом новых украинских городов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бессонов опозорился фейком об убийстве ВСУ беременной женщины.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР Донбасс
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Макарский Александр
Макарский Александр
Прикольно,но где-то в Киеве и Одессе злякалось и непроизвольно зробыло жим-жим ни одно свидомое очко патриотов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хехе,досталось видно и даньке-чушке лавровско-заморского коксу с гумконвоем,но видать в сильно разбавленном виде.
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