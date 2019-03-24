"Мы тебя не забудем": в сети скорбь из-за смерти известного волонтера

В Запорожье 24 марта в результате онкологической болезни умерла волонтер Анна Панова.

Об этом на странице в Facebook сообщила основатель сообщества взаимопомощи онкопациенток "Афина. Женщины против рака", волонтер Нина Резниченко. Пользователи сети выразили в комментариях свои соболезнования.

"Тяжелая новость. Ушла в мир, где нет боли, наша Анна Панова. Невероятно веселая, оптимистичная, никогда не унывавшая. Она постоянно всех подбадривала и шутила, несмотря на сложнейшую ситуацию. До встречи, Анютка. Мы тебя не забудем", — написала Резниченко.

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

Отметим, 40-летняя Панова была переселенкой из Донецка. Родной город она покинула в июле 2014 года.

Диагноз женщине поставили в 2017 году, когда уже нельзя было оперировать. Волонтер перенесла 14 химиотерапий, каждая стоила около 20 тыс. гривен.

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

"Тот странный случай, когда тебе говорят, что легких уже почти нет, а остальная ты вся - еще полностью здесь. И ты понимаешь, что завис в каком-то странном "между", к которому нет ни инструкций, ни объяснений", — написала Панова в своем последнем посте в Facebook.

В интервью Gazeta.ua она рассказывала, что рак груди 4-й стадии у нее обнаружили уже с метастазами в легких и костях.

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

Вместе с мужем в Донецке она была проукраинской активисткой, выступала на митингах, занимались волонтерской деятельностью в общественной организации "Страна свободных людей".

"Из-за своей позиции вынуждены были уехать из Донбасса. Сначала в Черкассы, там так же продолжали заниматься волонтерством. Теперь живем в Запорожье, снимаем жилье. Так случилось, что я остался без работы. Стою в центре занятости", — говорила Панова в интервью.

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

Анна Панова facebook.com/panowaaniuta

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Луцком в жуткой аварии ночью погиб известный местный журналист. Он перебегал дорогу в неустановленном месте.

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