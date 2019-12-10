"Мы так не договаривались!" Помощник Путина психанул на "нормандском саммите" из-за Донбасса

Помощник президента России, куратор по Донбассу Владислав Сурков отличился крайне нервным поведением на саммите в "нормандском формате", который состоялся в Париже 9 декабря.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который также был на встрече. Его слова цитирует пресс-служба МВД.

Он отметил, что международные партнеры на переговорах в Париже с пониманием отнеслись к ситуации в Украине, а также заявили о дальнейшей поддержке официального Киева. Но только не представители Кремля, которые вели себя эмоционально и некомпетентно. В частности, российская делегация потребовала дальнейшего разведения сил на Донбассе.

Сурков попал на "нормандский саммит" Скриншот

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке. Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", – поделился Арсен Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж своего помощника и куратора по Донбассу Владислава Суркова в роли так называемого теневого переговорщика. Не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС.

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