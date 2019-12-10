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10 декабря • обновлено в 13:41
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"Мы так не договаривались!" Помощник Путина психанул на "нормандском саммите" из-за Донбасса

6.5т
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Помощник президента России, куратор по Донбассу Владислав Сурков отличился крайне нервным поведением на саммите в "нормандском формате", который состоялся в Париже 9 декабря.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который также был на встрече. Его слова цитирует пресс-служба МВД.

Он отметил, что международные партнеры на переговорах в Париже с пониманием отнеслись к ситуации в Украине, а также заявили о дальнейшей поддержке официального Киева. Но только не представители Кремля, которые вели себя эмоционально и некомпетентно. В частности, российская делегация потребовала дальнейшего разведения сил на Донбассе.

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Сурков попал на "нормандский саммит"

Сурков попал на "нормандский саммит"

Скриншот

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке. Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", – поделился Арсен Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж своего помощника и куратора по Донбассу Владислава Суркова в роли так называемого теневого переговорщика. Не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС.

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Читайте все новости по теме "Отвод войск на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова, Александр Аваков
Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Владислав Сурков
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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фил филька
фил филька
"каждый метр полит кровью" аваков отчет оон не читал? 4,1 тыс. всу, 5,6 тыс ополченцев и 3,3 тыс мирных. всушники замочили почти 10 тыс. на той стороне! так чьей кровью полита земля? мало этой крови?
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Куни Чан
Куни Чан
Арсен, ну ты нормальный? Лавров же рассказывает про Рояль.
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Хо Хол
Хо Хол
Ну раз Аваков так сказал, то значит усё так и було.
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