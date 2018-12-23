''Мы сумеем'': Епифаний рассказал ФСБшному пранкеру, как Крым вернется в Украину

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил российскому пранкеру "Лексусу", который позвонил митрополиту от имени депутата Европарламента Дэвида Макалистера, что объединение православия в Украине поможет нам вернуть Крым и Донбасс.

"Я верю, что мы сумеем вернуть Донбасс и Крым. И война, которая длится в Украине, должна окончиться. Потому что на нашей стороне Бог. У нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных, помогают им духовно", – сказал Епифаний в разговоре, текст которого опубликовала "Страна".

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Глава ПЦУ сообщил, что и сам в скором времени собирается посетить украинских военных на Донбассе.

"Я даже в скором времени планирую поездку на Донбасс и там пообщаться с военными, благословить, поддержать их. Если Украина станет сильным государством, и мы сумеем объединить православие в Украине в единую православную церковь, думаю те, которые там (в Крыму. – Ред.) увидят, что делается с боку России, то они сами захотят вернуться в Украину", – считает митрополит.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские спецслужбы через пранкеров пытались спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Кремлевские агенты прикрылись именем депутата Европейского парламента.

Однако провокация не удалась, в разговоре митрополит выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе.