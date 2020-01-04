"Мы просто вымираем!" Савченко рассказала, как "гниет" Украина

Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко рассказала, что в Украине происходит "процесс гниения".

Соответствующее мнение она высказала в эфире телеканала "112", отметив, что власти "убивают" общество голодом и "невыносимым уровнем жизни".

Кроме того, она подчеркнула, что "гниение страны даже хуже, чем горячая война", указав также на низкий уровень поддержки граждан государством.

Надежда Савченко Facebook Надежды Савченко

"Мы просто вымираем, самоуничтожаемся", — заявила Савченко.

Экс-нардеп считает, что исправить сложившуюся ситуацию сможет авторитарный режим в Украине. При этом она добавила, что Киеву необходимо "крушить своих железным кулаком", чтобы недоброжелатели "боялись и уважали" в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко посвятила резкий пост спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову, в котором призвала чиновника не допустить принятия земельного закона и пойти против президента Владимира Зеленского.

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