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4 января • обновлено в 21:42
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"Мы просто вымираем!" Савченко рассказала, как "гниет" Украина

4.3т
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Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко рассказала, что в Украине происходит "процесс гниения".

Соответствующее мнение она высказала в эфире телеканала "112", отметив, что власти "убивают" общество голодом и "невыносимым уровнем жизни".

Кроме того, она подчеркнула, что "гниение страны даже хуже, чем горячая война", указав также на низкий уровень поддержки граждан государством.

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"Бандиты, военные, бизнесмены": Савченко сделала признание об интимных отношениях

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Facebook Надежды Савченко

"Мы просто вымираем, самоуничтожаемся", — заявила Савченко.

Экс-нардеп считает, что исправить сложившуюся ситуацию сможет авторитарный режим в Украине. При этом она добавила, что Киеву необходимо "крушить своих железным кулаком", чтобы недоброжелатели "боялись и уважали" в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко посвятила резкий пост спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову, в котором призвала чиновника не допустить принятия земельного закона и пойти против президента Владимира Зеленского.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ой кажись она неравнодушна к нашему В.Путину.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли вже цi кляти сепари почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що усi українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - В. Вятрович ))
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васильевич василий
васильевич василий
Надя зачипована хорошо
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