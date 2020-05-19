Выяснилось, что за день до смерти Максима его родные обратились в благотворительный фонд – врачу не хватало лекарств

Чиновники утверждают, что врач был в депрессии и отказался от кислородной маски – волонтеры говорят, что это ложь

За жизнь врача боролись неделю, но спасти его не удалось

Смерть реаниматолога одесской городской больницы Максима Билева потрясла украинцев. Чиновники рисуют "красивую картинку" с обеспечением медучреждений, а врачи говорят, что без защиты они практически обречены.

Как стало известно OBOZREVATEL, за день до смерти врача его родные обратились за помощью в благотворительный фонд, не хватало лекарств.

Подробнее – в нашем материале.

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"Заразился от пациента, а защиты не было"

Пациент поступил в 10-ю горбольницу еще в конце марта, два ПЦР-теста дали отрицательный результат. COVID-19 был подтвержден уже посмертно. Потом выяснилось, что заразился реаниматолог, интубировавший этого пациента с пневмонией.

Неделю врачи инфекционной больницы пытались спасти своего коллегу Белинова, однако это не удалось.

Реаниматолог Максим Белинов Facebook Катерины Ножевниковой

Как рассказали OBOZREVATEL врачи, на персонал больниц ложится колоссальная "вирусная нагрузка" и поэтому тяжелое течение болезни может быть даже у тех, кто не имеет хронических заболеваний.

"Понимаете, если врач во время той же интубации не находится в максимальной защите (костюм, маска, щиток и т.д.), то заражение практически гарантировано. Все мы – камикадзе! Мы стоим перед выбором: или кормить семью, или тратить зарплату на защитные средства. Вот и рискуем"

Врачи 10-й горбольницы на условиях сохранения анонимности также отметили OBOZREVATEL, что медработники не получили необходимых средств защиты.

"Не видели ни одного медработника в защитном костюме, респираторе и щитке. Выдали какие-то маски, но они не защитят от коронавируса. Ну и в общем коридоре повесили бактерицидные лампы и установили дозаторы с дезинфицирующими средствами. На входе в поликлинику семейные врачи измеряют всем температуру и следят, чтобы все были в масках. Вот и все", – подчеркнули врачи.

По их словам, это, конечно же, не решает проблему, так как посетители могут быть заражены, но не знать об этом. Единственный вариант сохранить здоровье и работоспособность врачей – обеспечить защитными средствами не только персонал опорных больниц, а всех.

"За день до смерти Максима к нам обратились его родственники"

Директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова рассказала OBOZREVATEL, что накануне смерти Билева в фонд обратились его родные.

"Родственники врача попросили помочь с приобретением медикаментов для его лечения, так как они не справляются. А уже на следующее утро позвонили и сказали, что Максим умер"

Основатель фонда добавила, что ситуация с нехваткой лекарств – "обычное дело", однако чиновники об этом молчат.

"Ситуация, конечно, крайне печальная. Но как бы страшно ни звучало, у нас такое везде. Люди вынуждены докупать медикаменты – все об этом знают, но власть, департаменты потом рапортуют, что все есть, ничего не надо", - добавила Катерина.

Ее также потрясла информация, озвученная 18 мая во время заседания оперативного штаба по COVID-19. Чиновники горздрава заявили, что Белинов "находился в депрессии и даже отказался от кислородной маски".

Катерина Ножевникова убеждена, что это не так.

"Это заявление – чушь! Максим до последнего разговаривал с семьей, с коллегами. Говорил, что он выкарабкается и все будет нормально".

Катерина сообщила, что фонд ждет заявку от 10-й горбольницы, а пока известно, что в приемном отделении нет респираторов. Волонтеры уже везут помощь медикам.

Проще надеть маску на памятник, чем защитить врачей

Основатель фонда "Корпорация монстров" также говорит, что попытка создать чиновниками красивую картинку уже изрядно утомила, а реалии совсем другие.

"Ситуация в 10-й горбольнице – такая же, как и в других. Вот в Одессе есть больница водников, которая назначена госпитальной базой. То есть, там принимают ургентных пациентов с COVID. Но вот у человека аппендицит, ему должны сделать ПЦР-тест и тогда уже с подтвержденным COVID-19 отвезти на госпитальную базу. В нормальных странах этот тест делают до 6 часов, у нас - пять дней. Пациент с аппендицитом будет эти пять дней ждать? Таким образом, пациенты без симптомов коронавирусной инфекции попадают во все больницы – а в них работают врачи без средств защиты", – поделилась Катерина.

Есть и проблема с реагированием власти на возникшие угрозы.

"Только сегодня чиновники разродились документом, где расписан маршрут передвижения пациентов с коронавирусом, кто кого должен куда везти и так далее", – сообщила Ножевникова.

Утвержден региональный алгоритм госпитализации пациентов с коронавирусом. Документ датирован 15 мая

Получается замкнутый круг. Понятно одно: без серьезного финансирования, обеспечения врачей защитными средствами и оперативного проведения тестов ситуация будет ухудшаться.

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