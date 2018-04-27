"Мы - преемники УНР": в Украине перенесли известный праздник

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении профессионального праздника Дня пограничника 30 апреля.
О своем решением глава государства объявил во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания пограничного ведомства Украины 27 апреля.
По словам главы государства, предыдущая дата – 28 мая, не имела ничего общего с украинским государство, поскольку происходила от дня пограничных войск КГБ СССР.
"Этот праздник имеет, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", – подчеркнул он.
Также Порошенко напомнил, что за время конфликта с Россией погибли 70 украинских пограничников.
Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
Державна прикордонна служба України веде родовід від військових формувань доби Української революції 1917–1921.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
30 квітня 1918 р. українські війська біля ст. Колпакове встановили свої символи на кордоні Української держави.
Сьогодні виповнюється 100 років синьо-жовтому кордону. pic.twitter.com/8avmCM9TVG
Как сообщал "Обозреватель", ранее президент утвердил в Украине новый праздник - День полиции.