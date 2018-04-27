"Мы - преемники УНР": в Украине перенесли известный праздник

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении профессионального праздника Дня пограничника 30 апреля.

О своем решением глава государства объявил во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания пограничного ведомства Украины 27 апреля.

По словам главы государства, предыдущая дата – 28 мая, не имела ничего общего с украинским государство, поскольку происходила от дня пограничных войск КГБ СССР.

"Этот праздник имеет, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", – подчеркнул он.

Также Порошенко напомнил, что за время конфликта с Россией погибли 70 украинских пограничников.

Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

Державна прикордонна служба України веде родовід від військових формувань доби Української революції 1917–1921.



30 квітня 1918 р. українські війська біля ст. Колпакове встановили свої символи на кордоні Української держави.



Сьогодні виповнюється 100 років синьо-жовтому кордону. pic.twitter.com/8avmCM9TVG — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент утвердил в Украине новый праздник - День полиции.