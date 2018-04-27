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"Мы - преемники УНР": в Украине перенесли известный праздник

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении профессионального праздника Дня пограничника 30 апреля.

О своем решением глава государства объявил во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания пограничного ведомства Украины 27 апреля.

По словам главы государства, предыдущая дата – 28 мая, не имела ничего общего с украинским государство, поскольку происходила от дня пограничных войск КГБ СССР.

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"Этот праздник имеет, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", – подчеркнул он.

Также Порошенко напомнил, что за время конфликта с Россией погибли 70 украинских пограничников.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент утвердил в Украине новый праздник - День полиции.

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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