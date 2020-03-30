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30 марта • обновлено в 19:13
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"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

2.8т
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Украинские медики нуждаются в средствах защиты для борьбы с коронавирусом в Украине.

"Это важно, я прошу СМИ помогать нам и обращаюсь ко всем людям, ситуация крайне тяжелая! Сегодня пол дня ездили по закупкам для госпиталей и больниц. Очки защитные, антисептики, респираторы ЗМ, кровоостанавливающее, защитные костюмы. Часть уже у столичных медиков и завезли продукты, медперсонал ездит домой кто раз в 3 дня, кто раз в 10 дней. Все остальное отправляем в прифронтовые госпиталя и больницы",– написала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

Она поделилась, что медики массово ей пишут и просят хотя бы 2-3 костюма на смену: "С защитными костюмами беда, нужно очень много".

Наталья Юсупова написала: "Число заражённых каждый день увеличивается. Власть продаёт маски и спецодежду за границу, волонтёры и небезразличные люди помогают докторам. Выбора у нас нет! У всех есть семьи и родители, мы поможем медикам, они всем нам.Только общими усилиями сможем выстоять".

Номер карты для помощи:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 Монобанк

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Facebook Натальи Юсуповой

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А чего ваш Пётр Светлочубый не пожертвует мильёнов 10$ на пандемию? Он же не один ярд поднял за предыдущие 5 лет
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