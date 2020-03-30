"Мы поможем медикам, а они нам": волонтер обратилась с призывом поддержать врачей

Украинские медики нуждаются в средствах защиты для борьбы с коронавирусом в Украине.

"Это важно, я прошу СМИ помогать нам и обращаюсь ко всем людям, ситуация крайне тяжелая! Сегодня пол дня ездили по закупкам для госпиталей и больниц. Очки защитные, антисептики, респираторы ЗМ, кровоостанавливающее, защитные костюмы. Часть уже у столичных медиков и завезли продукты, медперсонал ездит домой кто раз в 3 дня, кто раз в 10 дней. Все остальное отправляем в прифронтовые госпиталя и больницы",– написала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

Она поделилась, что медики массово ей пишут и просят хотя бы 2-3 костюма на смену: "С защитными костюмами беда, нужно очень много".

Наталья Юсупова написала: "Число заражённых каждый день увеличивается. Власть продаёт маски и спецодежду за границу, волонтёры и небезразличные люди помогают докторам. Выбора у нас нет! У всех есть семьи и родители, мы поможем медикам, они всем нам.Только общими усилиями сможем выстоять".

Номер карты для помощи:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!