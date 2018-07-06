"Мы остановим их!" Аваков придумал жесткое наказание для "молодых нацистов"

Украинцам-членам неонацистских организаций нужно ограничивать въезд в страны ЕС.

Такое заявление во время встречи с послами и дипломатами стран G7 в Киеве сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает департамент коммуникации МВД Украины.

Министр подчеркнул, что переговоры об этом с международными партнерами уже ведутся.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - сказал Аваков.

mvs.gov.ua

Также он отметил, что для подростков, которые участвуют в неонацистских движениях, побывать пару дней в тюрьме - это "приключение". Дополнительный "механизм давления на молодых нацистов" - ограничения на въезд в страны ЕС - сможет "остановить волну" преступлений, уверен министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее погромщиков ромов в Киеве сравнили с нацистами.