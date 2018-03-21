"Мы ошиблись": Цукерберг отреагировал на всемирный скандал с Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал ошибкой скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети.

"Мы несете ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем (защитить их. - Ред.), мы не будем иметь право служить вам. Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не повторится", - написал он на своей странице в Facebook.

"Хорошей новостью является то, что самые важные действия, чтобы предотвратить это снова (использование данных пользователей. - Ред.), мы уже сделали много лет назад. Но мы также ошиблись, нам нужно сделать гораздо больше, активизироваться и сделать это", - добавил Цукерберг.