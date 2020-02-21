Снижение уровня доверия украинцев к Верховной Раде и правительству было ожидаемо, так как это происходит после каждых выборов.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Падение рейтинга правительства было предсказуемым. Так происходит после всех выборов. Другое дело, что изначально уровень доверия был больше, чем всегда. Наши граждане считают, что мы опять пошли в неправильном направлении. Хотя еще в декабре, по их мнению, шли в правильном. Вообще ощущение, что мы находимся на верном пути, у украинцев присутствует только после выборов. После последнего волеизъявления мы довольно долго находились в этом состоянии. Но вот теперь из него вышли. Когда в Украине меняется власть, граждане считают, что вот она-то, новая власть, все сделает, как надо. Но руководство страны не делает так, как ожидалось", – подчеркнула Бекешкина.

Ирина Бекешкина dsk.kievcity.gov.ua

Она отметила, что украинцы продолжают доверять волонтерам.

"Доверия к правоохранительным органам, судам, прокуратуре у нас никогда и не было. Волонтерам же, наоборот, люди доверяют, как и ранее. То есть тут ничего не изменилось. Снижается доверие к Верховной Раде и правительству, что ожидаемо. Это все – постизбирательные процессы. Мне бы интересно было посмотреть на рейтинг президента. До этого он держался на довольно хорошем уровне. И это, по сути, единственное отличие, если проводить параллели с прошлой властью", – резюмировала Бекешкина.

Полностью поддерживают деятельность нынешнего правительства Украины 6% граждан, отдельные меры – 34%, вообще не поддерживают – 50,9%. Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова, опубликованном 21 февраля.

Как отмечается в исследовании, уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, а не доверяли только 22%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13-го по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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