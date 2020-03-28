"Мы оказались в плену": украинец во Вьетнаме громко обратился к властям из-за закрытия границ

Украинец Евгений Щук, который вместе с женой и маленькими детьми, застрял во Вьетнаме, просит украинское правительство позволить эвакуировать его семью и более 300 граждан Украины.

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В своем видеообращении для Telegram-канала Pavlovsky News Евгений сообщил, что эвакуационный рейс готов оплатить вьетнамский миллиардер.

"Мы не требуем финансовой поддержки, эвакуационный рейс Хошимин-Киев будет оплачен за счет частного лица. В такой сложной ситуации один вьетнамский миллиардер не смог спокойно смотреть на то, в какой ситуации оказались именно украинские граждане. Он понимает, что мы не можем вернуться домой из-за отсутствия прямых рейсов, а транзитные рейсы отменены. Большинство стран также закрыли границы и украинцы, по сути, остались в плену", – рассказал он.

Флаг Вьетнама "Укринформ"

Одной из основных проблем для украинцев, как объясняет Евгений, является то, что власти Вьетнама не позволяет иностранцам продолжать визы, отменены карточки временного пребывания и не дают права находиться в стране. Штраф за нелегальное пребывание в стране составляет от 30 до 50 долларов в сутки. В случае с Евгением, по семью в месяц карантина он должен будет заплатить около 6 тыс. долларов.

"Местные власти также принимает решение о недопустимости сдачи в аренду жилья для иностранных граждан. И уже бывали случаи, когда арендодатели приходили к людям домой и требовали в течение часа покинуть помещение, в случае несогласия вызвали полицию. Многие из украинцев просто остаются бездомными. У людей заканчиваются сбережения, и они не могут найти новое жилье, и чем за него заплатить", – говорит украинец.

По его словам, сами вьетнамцы уже начинают негативно реагировать на иностранцев прямо на улицах: "Некоторые показывают на нас пальцами и говорят "корона".

Хошими ua.traveltables.com

Евгений с семьей запланировано должны были вылететь 18 марта с Хошими в Стамбул. Когда же появилось сообщение о временном прекращении авиасообщения в Украине, им не удалось изменить даты вылета, или купить новые билеты, их просто не было.

Сейчас же украинцы просят правительство согласовать с Вьетнамом, и предоставить разрешение на вылет эвакуационного рейса, который был организован совместно с посольство Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде сотни украинцев не могут вылететь из-за закрытия границ Украины.

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