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7 января • обновлено в 10:32
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"Мы очень злые!" Муждабаев мощно обратился к СБУ из-за россиян в Украине

3.3т
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От Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы потребовали прекратить визиты в нашу страну российских журналистов и политиков.

Такое обращение в Facebook сделал крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев.

"Хватит терроризировать страну. Несмотря на то, что происходит в последнее время, я уже не прошу, а требую от СБУ и ГПСУ полностью прекратить визиты в Украину всех "журналистов", "блоггеров", "политиков", "лекторов" и любых других существ из России, посетивших оккупированный Крым и ОРДЛО. Это уже выглядит как целенаправленная программа дестабилизации страны с целью создать условия для разрушения нашего государства, которую защищают ценой своей жизни наши лучшие люди", – говорится в сообщении.

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Муждабаев отметил, если спецслужбы не примут меры, то это будет рассматриваться как "сознательное предательство".

"Мы будем делать сопротивление уже независимо от государства, если оно превращается в такое, которое не имеет самоуважения. Воспринимайте это серьезно, потому что это не шутка. Я очень зол. Мы очень злые", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Ранее российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор Государственная пограничная служба Украины Служба безопасности Украины
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Комментарии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не грози ты, Муд Жабаев, всем структурам правовым, лучше б ты… ну, я не знаю… А слабо поехать в Крым? :)
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Круглов Александр
Круглов Александр
Киевские татары всегда злые, ибо их лишили русской дани, русских рабов и захваченного ими русского Крыма.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Он Алекс, русские основали русское княжество Тьмутаракань в Крыму и жили в Херсонесе в 10 веке, когда там никакими татарами даже не пахло!
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Он Алекс
Он Алекс
Круглов Александр, так это русские захватили Крым в 1783 году, до того времени там татары столетиями жили, а рабами русские вернее московиты всегда были у монгол и своих ряженых бояр
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2
3
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Последние волосы на дyne подёргал от злости мyдakбаев)))) пиши исчо kлoByH, вейсбук всё стерпит))) дБ Бл...
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