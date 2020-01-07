"Мы очень злые!" Муждабаев мощно обратился к СБУ из-за россиян в Украине

От Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы потребовали прекратить визиты в нашу страну российских журналистов и политиков.

Такое обращение в Facebook сделал крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев.

"Хватит терроризировать страну. Несмотря на то, что происходит в последнее время, я уже не прошу, а требую от СБУ и ГПСУ полностью прекратить визиты в Украину всех "журналистов", "блоггеров", "политиков", "лекторов" и любых других существ из России, посетивших оккупированный Крым и ОРДЛО. Это уже выглядит как целенаправленная программа дестабилизации страны с целью создать условия для разрушения нашего государства, которую защищают ценой своей жизни наши лучшие люди", – говорится в сообщении.

Муждабаев отметил, если спецслужбы не примут меры, то это будет рассматриваться как "сознательное предательство".

"Мы будем делать сопротивление уже независимо от государства, если оно превращается в такое, которое не имеет самоуважения. Воспринимайте это серьезно, потому что это не шутка. Я очень зол. Мы очень злые", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Ранее российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

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