"Мы в отчаянии, нас не пускают домой!" Сотни украинцев застряли в ОАЭ

Более 350 граждан Украины не могут вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов. Утром 25 апреля был снова отменен репатриационный рейс – на этот раз авиакомпании FlyDubai.

Сообщение об отмене, как рассказали OBOZREVATEL, пассажиры рейса получили всего за несколько часов до вылета, который был запланирован на 9:25. Также эту информацию опубликовало в Facebook посольство Украины в ОАЭ.

Одна из пассажирок отмененного рейса в Украину

В сообщении говорится, что рейс по маршруту Дубай – Киев отменен. По всем вопросам, связанным с организацией этого рейса, в том числе финансового характера, посольство рекомендовало обращаться непосредственно к указанной авиакомпании.

В авиакомпании сообщили, что деньги за приобретенные билеты компания не вернет, может только предоставить ваучеры на будущие перелеты.

По информации наших граждан, разрешение на полет отменила Госавиаслужба. Непосредственно этим рейсом, как рассказали OBOZREVATEL, должны были вернуться 160 человек. И сейчас они в полном отчаянии – не знают, что им делать и куда обращаться со своей проблемой. Они также стали записывать видеообращения и рассказывать о сложившейся ситуации (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз).

Некоторые граждане Украины уже больше месяца не могут вернуться домой. Многие остались без средств к существованию: среди них не только туристы, но и немало тех, кто ранее работал в ОАЭ, однако в связи с пандемией коронавируса остался без работы.

Сообщение аиакомпании о переносе рейса пришло ночью

Одна из застрявших украинок, Алина, рассказала OBOZREVATEL, что месяц не может вылететь из Дубая, потому что Украина не дает согласие на полет репатриационных рейсов.

"У меня семья из трех человек. За три билета в Украину сейчас мы заплатили 2650$. Но перед этим покупали еще билеты на репатриационный рейс от компании МАУ, который должен был осуществиться 28.03, но также был отменен. За те билеты мы отдали 1200$. Еще у нас пропали "начальные" обратные билеты, которые были давно приобретены. И таких людей, как мы – практически целый самолет! Авиакомпании сейчас не возвращают средства на карту, а предлагают на эту сумму выдать ваучер. И так как у многих людей уже по три приобретенных билета в различных авиалиний, то теперь мы имеем уже целую коллекцию, уйму потраченных денег и еще один отмененный рейс. Людям больше не за что арендовать жилье и нет средств на еду! Но при этом украинская власть продолжает издеваться над нами и снова, уже в третий раз, отменяет рейс!", - эмоционально рассказала украинка.

При этом она отметила заоблачную стоимость, которую пришлось заплатить тем, кто хочет вернуться домой.

"При том, что обычная стоимость билета в две стороны составляет 300 долларов, то билет в одну сторону теперь стоит около 900! В эти средства авиакомпания заложила перелет в Киев, трансфер в санаторий, где будет проходить обязательное обсервация, проживание и питание в санатории".

Бронирование билетов было возможно только при согласии на обсервацию

Украинцы просят правительство и президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на критическую ситуацию, в которой они оказались. Тем более, что президент еще 17 марта обратился к украинцам за рубежом. Он пообещал вернуть домой всех граждан Украины. При этом отметил, что налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки. Однако, как видим, из ОАЭ более 350 украинцев вернуться так и не смогли.

Только один рейс был выполнен компанией Eithiad бесплатно по договоренности между Посольством Украины и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном.

Украинцы также также рассказали OBOZREVATEL, что в добровольном согласии на обсервацию, без подписания которого не пускают ни на один рейс, есть запрет на контакты со средствами массой информации.

Документ размещен на сайте консульства Украины в ОАЭ.

Группа пассажиров отмененного сегодня рейса и ближайших запланированных говорят, что ходят по замкнутому кругу: авиакомпания рекомендует обратиться в консульство, а консульство отсылает к авиакомпании.

"Мы уже просто не знаем, куда обращаться, чтобы нас наконец услышали! Чтобы услышали нашу трагедию и наши слезы! Все мы, а это более 350 человек, ОЧЕНЬ ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!", – добавила украинка.