"Мы невыездные!" В Крыму нашлась новая проблема с документами

Россияне, которые переехали в оккупированный Крым, жалуются, что не могут получить документы для выезда за границу.

Об этом в Twitter сообщает "КРЫМский бандеровец", который опубликовал в сети скриншоты переписки из паблика в соцсети "ВКонтакте".

"Крым. Обсуждения способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интересней. Понаехавшие, запятнавшие себя "крымскими документами" (естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными", – говорится в сообщении.

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В переписке один из пользователей спрашивал, как оформить Шенген при наличии крымской регистрации. В комментарии им советовали выбраться на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Также отмечается, что гражданам с крымскими документами не выдают виз. В переписке посоветовали променять крымскую регистрацию на другую из "захудалой российской глубинки".

Еще один пользователь пожаловался, что с крымской регистрацией не дают кредиты в России, отмечая, что полуостров оккупирован и является горячей точкой по примеру Южной Осетии.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированному Крыму работодатели месяцами не рассчитываются с сотрудниками, невзирая на то, что те заняты тяжелым ненормированным трудом.

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