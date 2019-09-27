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27 сентября • обновлено в 18:47
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"Мы невыездные!" В Крыму нашлась новая проблема с документами

7.6т Читать материал на украинском

Россияне, которые переехали в оккупированный Крым, жалуются, что не могут получить документы для выезда за границу.

Об этом в Twitter сообщает "КРЫМский бандеровец", который опубликовал в сети скриншоты переписки из паблика в соцсети "ВКонтакте".

"Крым. Обсуждения способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интересней. Понаехавшие, запятнавшие себя "крымскими документами" (естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными", – говорится в сообщении.

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В переписке один из пользователей спрашивал, как оформить Шенген при наличии крымской регистрации. В комментарии им советовали выбраться на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Также отмечается, что гражданам с крымскими документами не выдают виз. В переписке посоветовали променять крымскую регистрацию на другую из "захудалой российской глубинки".

Еще один пользователь пожаловался, что с крымской регистрацией не дают кредиты в России, отмечая, что полуостров оккупирован и является горячей точкой по примеру Южной Осетии.

"Мы невыездные!" В Крыму нашлась новая проблема с документами

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированному Крыму работодатели месяцами не рассчитываются с сотрудниками, невзирая на то, что те заняты тяжелым ненормированным трудом.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым соцсети паспорт
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым украли в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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zhukov vanya
zhukov vanya
30% явка избирателей на выборах в этом году в Крыму это и есть показатель.А в 14году явку рисовали зеленные человечки.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
руденко евгений, средний показатель по стране, что опять же доказывает принадлежность региона к России.
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руденко евгений
руденко евгений
zhukov vanya, показатель чего? виз, паспортов, чего? почто флудишь?
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руденко евгений
руденко евгений
туфта полная, если не сжёг украинский паспорт по глупости, то спокойно получишь новый загранпаспорт ...всё, едь, куда хочешь...
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