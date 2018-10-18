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"Мы не такие": украинский священник дал ответ фанатам РПЦ

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На фоне получения Украинской православной церковью Томоса об автокефалии, прихожане Московского патриархата фактически стали раскольниками - из-за разрыва отношений с Константинополем.

Об этом заявил в эфире ObozTV священник УПЦ Киевского патриархата Александр Дедюхин. Он рассказал, что его прихожане часто задают вопросы о Томосе.

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"Спрашивают, безусловно. Говорят, что непонятно, как дальше будем себя вести с Московским патриархатом. Они все время рассказывали, что "мы не такие", что им отвечать сейчас? Я им говорю - отвечайте, что мы как были каноничными, так и есть, а они были раскольниками, а сейчас это засвидетельствовал Вселенский патриарх", - рассказал Дедюхин.

Также священник выразил убеждение, что Томос для Украины будет официально утвержден "максимум до нового года".

Как сообщал ObozTV, священник УПЦ КП Александр Дедюхин также объяснил, почему разрыв отношений Русской православной церкви со Вселенским патриархатом не является расколом в полном смысле слова.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Объекты
единая церковьцерковный конфликтУПЦ КПУПЦ МПРПЦТомос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московские попы-иуды гавноеды чемодан вокзал расея или мы вам поможем
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Кожедуб Руслан, томос покажи, Ну хотя бы автофекалии, фекалии которая у тебя точно в башке есть можешь не показывать
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Священник УПЦ КП, так и не понял, что Варфоломей будет свою новую поместную церковь создавать на Украине, и соответственно попы и прихожане УПЦ КП и УАПЦ остануться так и не крещенными.
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Poroshenko Petro, в Украине давно существуют Православные Церкви немосковского патриархата, и Варфоломей дал добро на их соединение... все желающие могут присоединиться.
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Poroshenko Petro, совсем дурак? В Москве, на территории РПЦ существуют мусульманские мечети и ничё...
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