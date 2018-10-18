"Мы не такие": украинский священник дал ответ фанатам РПЦ

На фоне получения Украинской православной церковью Томоса об автокефалии, прихожане Московского патриархата фактически стали раскольниками - из-за разрыва отношений с Константинополем.

Об этом заявил в эфире ObozTV священник УПЦ Киевского патриархата Александр Дедюхин. Он рассказал, что его прихожане часто задают вопросы о Томосе.

"Спрашивают, безусловно. Говорят, что непонятно, как дальше будем себя вести с Московским патриархатом. Они все время рассказывали, что "мы не такие", что им отвечать сейчас? Я им говорю - отвечайте, что мы как были каноничными, так и есть, а они были раскольниками, а сейчас это засвидетельствовал Вселенский патриарх", - рассказал Дедюхин.

Также священник выразил убеждение, что Томос для Украины будет официально утвержден "максимум до нового года".

Как сообщал ObozTV, священник УПЦ КП Александр Дедюхин также объяснил, почему разрыв отношений Русской православной церкви со Вселенским патриархатом не является расколом в полном смысле слова.