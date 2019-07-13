"Мы не сложили оружие": Портников объяснил Зеленскому, зачем Украине парад

В условиях войны с Россией Украине просто необходим военный парад на День Независимости. Он является четким сигналом того, что страна не намерена сдаваться в противостоянии с агрессором.

Такое мнение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас парад – это совершенно другое действо, нежели те, к которым привыкли в советские времена.

Виталий Портников

"Парад надо проводить. Я не знал, зачем его проводить до 2014 года. Потому что в стране, которая не понимала, зачем ей армия, парад – это советская отрыжка. Но теперь мы проводим парады, чтобы показать, что армия у нас есть, готовность сопротивляться, бороться у нас есть. Это совершенно другая функция. Его можно сделать менее помпезным, за меньшие деньги, но это признак того, что мы не сложили оружие. Если хотим сложить – это другой вопрос", – сказал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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