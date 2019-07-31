"Мы не слезем!" В Херсоне оставили мощный посыл в годовщину нападения на Гандзюк

На стене Херсонского городского совета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook в годовщину нападения на активистку, вследствие которого она умерла.

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", — говорится в сообщении.

"Кто заказал Катю Гандзюк?", Facebook

Как писал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября 2018 года скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.

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