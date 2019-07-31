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"Мы не слезем!" В Херсоне оставили мощный посыл в годовщину нападения на Гандзюк

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На стене Херсонского городского совета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook в годовщину нападения на активистку, вследствие которого она умерла.

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", — говорится в сообщении.

"Мы не слезем!" В Херсоне оставили мощный посыл в годовщину нападения на Гандзюк

"Кто заказал Катю Гандзюк?", Facebook

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина Херсон
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