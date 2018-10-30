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''Мы не раша'': стало известно отношение к УПЦ в мире

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Украинскую православную церковь в мире уже отличают от русской. Хотя это началось только с 2008 года – после визита Вселенского патриарха Варфоломея в Киев.

Об этом в интервью LIGA.net заявил митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), по словам которого украинское духовенство заграницей обычно называли "русским".

По его словам, сознание общества растет, и многие украинцы наконец начинаем понимать, что мы не "раша", "как нас обычно называли всех скопом за границей".

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"Приезжаешь куда-либо, и ты: Rasha Orthodox Church. Русская церковь. Только с 2008 года, когда начал ездить митрополит Владимир, и после визита патриарха Варфоломея нас начали в мире отличать: о, это Ukrainian Orthodox Church. Украинская церковь – церковь митрополита Владимира", – отметил он.

Драбинко подчеркнул, что также колоссальную роль в формировании мировоззрения духовенства сыграла война с РФ.

"До ее начала мы были с Россией православными братьями. Война показала, что мы далеко не братья. Не по-евангельски, не по-христиански с нами поступили "православные братья", – добавил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Драбинко
Место
Украина
Объекты
УПЦ МПУПЦ КПРПЦ
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