"Мы не поверили глазам!" В Гарварде выяснили, кто больше всех пострадал от Голодомора

Украинские исследователи Гарвардского университета, используя новейшие технологии, подтвердили, что искусственный голод был направлен именно на украинцев.

Как сообщает "Голос Америки", доказать сей факт стало возможным благодаря анализу карт. Отмечается, что ученые не поверили своим глазам, когда поняли, что наиболее суровый голод был на территории современной Киевской, Полтавской, Черкасской областей.

"Перед этим существовало представление, что большинство пострадавших было на юге Украины. Потому юг был традиционным регионом, где из-за засух и т. д. голода повторялись, и это накладывалось. Голод 1932-1933 годов не налагается на ту же карту, на которую накладываются другие голода. Он был искусственным", - отметил директор Украинского исследовательского института в Гарварде Сергей Плохий.

Он рассказал, что просто поставил себе задачу - сделать исследование истории Украины интересным для молодежи через современные технологии.

"Мы сотрудничали с институтом истории в Украине, где нам отсканировали карты и прислали электронный их вариант. Затем мы использовали программы Гарвардского университета, чтобы оцифровать эти карты", - пояснил менеджер проекта Карта.Цифровой Атлас Украины Константин Бондаренко.

Анализ подтвердил, что наибольшие людские потери вследствие Голодомора потерпели именно украинцы.

"Этническая группа украинцев имеет показатели потерь минимум вдвое выше, чем все остальные. Сначала идут украинцы, потом поляки, затем россияне, немцы и евреи. Но украинцы идут гораздо выше впереди всех остальных", - рассказала демограф Института демографии Украины Наталья Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев позволил себе едкое высказывание о Голодоморе 1932-1933 годов, унесшем жизни миллионов украинцев, и нагло заявил, что не считает его геноцидом.