"Мы не поминальная служба": в ВСУ разгорелся скандал из-за погибших воинов

В Вооруженных силах Украины разгорелся скандал из-за погибших Героев. Поводом послужила публикация заместителя начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзефа Венсковича, в которой он давал пресс-службам военных подразделений рекомендации по освещению боевых потерь.

Как пишет InfoResist, соответствующий пост появился в секретной группе "ВоенПресUA" в социальной сети Facebook. Это сообщество создано для работников пресс-служб.

Юзеф Венскович Facebook Юзефа Венсковича

"В последнее время наблюдается тенденция распространения поминальных информаций о погибших военнослужащих на официальных страницах ВЧ и ОВУ. Вы так поддерживаете морально-психологическое обеспечение личного состава? Неужели нет других новостей? Кто дал такое указание (в приват, плиз), если это не инициатива пресс-служб?" – написал Венскович в нашумевшем посте.

Кроме того, он призвал спикеров бригад писать не только о потерях, но и положительные новости, и напомнил, что они не "поминальная организация".

"Делайте новости правильно – обсуждайте с командирами темы, которые заслуживают внимания общества, предлагайте позитив. Так как пресс-службы – не поминальная организация ", – добавил Венскович.

Позднее на своей странице в Facebook он прокомментировал ажиотаж, поднявшийся вокруг его поста, и опроверг обвинения в свой адрес.

Венскович отметил, что трактовку его слов исказили с целью манипуляции, и заверил, что не имел целью кому-либо давать задачи. Все, что хотел офицер – поделиться мыслями, опытом и обсудить проблемы.

"С глубоким и большим уважением отношусь к каждому погибшему военнослужащему и как журналист считаю, что есть множество подходов в представлении материалов, чтобы почтить их память – от простой заметки к очерку, фильму и тому подобное. И пресс-офицеры должны этими методами владеть, делиться с другими", – пишет он.

"Ведь пресс-офицеров нужно учить взвешенно предоставлять информацию, особенно о потерях, чтобы сообщения не становились подтверждением врагу о его эффективности работы. А погибших мы помним всегда и чтим их каждый день", – резюмировал Венскович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер, советник пятого президента Украины Юрий Бирюков рассказал, что в ВСУ начались внезапные сокращения и чистки. Так, в одном из разведывательных батальонов "срезали" целую роту, а в стратегически важном штабе – центр информационного противодействия и контрпропаганды.

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