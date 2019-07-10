"Не дадим вам ни миллиметра нашей свободы!" Известный врач Украины мощно обратилась к Малахову

Известный акушер-гинеколог Наталья Лелюх сильно обратилась к российскому телеведущему Андрею Малахову, который должен был проводить телемост украинского канала со страной-агрессором.

На своей странице в Facebook она заверила, что украинцы не отдадут России ни миллиметра своей свободы и воли. Как известно, Малахов сообщил, что во время телемоста хотел рассказать, что именно россияне читали, слушали, смотрели, носили и ели за те пять лет, пока не общались с украинцами.

"Мы", к сожалению, не вся Украина. Но мы те, кто не даст вам ни миллиметра нашей свободы и воли!" – эмоционально написала украинский врач. Ее пост на момент публикации новости поддержали 5,5 тысяч пользователей сети, 4,7 тыс. человек – распространили.

Наталия Лелюх и Андрей Малахов

Лелюх отметила, что на протяжении 5 последних лет украинский народ читал сводки с фронта, потребности по волонтерке на фронт и для беженцев, историю Украины и географического переселения Крыма, он слушал песню "Плине кача", подкасты по экономике, безопасности и самоучители родного языка.

"Мы слушали тишину над руинами Донецкого аэропорта и колыбельные детям киборгов", – подчеркнула врач.

Украинцы смотрели в глаза матерей, сыновья которых находились в плену, в глаза политиков и журналистов, которые лгали и продолжают это делать, а также победу Джамалы и первые фильмы со своими актерами, на своем языке со своей музыкой, добавила она.

"Мы смотрели, как из раздолбанных бобиков выгружали результаты вашей братской любви. Мы смотрели, как города становились на колени во время похорон Героев. Мы смотрели, как вы расстреливали наши катера в Черном море, как горели подсолнухи в Илловайске и трещали стекла в окнах детского сада в Мариуполе", – напомнила Лелюх.

По ее словам, украинский народ носил вышиванку, как вторую кожу, как тату и оберег, "жовто-блакитні" и красно-черные ленточки на рюкзаках по всему миру, чтобы их не приняли за русских.

"Мы научились носить броники, берцы и международный паспорт. Мы носим покрышки под ваше посольство и кровь в госпитали", – подчеркнула врач, добавив, что украинцы ели разные продукты, но на войне не бывает вкусно, а только полезно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальной идеи телемоста. Затем пользователи сети разгромили ролик и отметили, что самому Малахову следует обратиться к психиатру.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал