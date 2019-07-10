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"Не дадим вам ни миллиметра нашей свободы!" Известный врач Украины мощно обратилась к Малахову

10.1т Читать материал на украинском

Известный акушер-гинеколог Наталья Лелюх сильно обратилась к российскому телеведущему Андрею Малахову, который должен был проводить телемост украинского канала со страной-агрессором.

На своей странице в Facebook она заверила, что украинцы не отдадут России ни миллиметра своей свободы и воли. Как известно, Малахов сообщил, что во время телемоста хотел рассказать, что именно россияне читали, слушали, смотрели, носили и ели за те пять лет, пока не общались с украинцами.

"Мы", к сожалению, не вся Украина. Но мы те, кто не даст вам ни миллиметра нашей свободы и воли!" – эмоционально написала украинский врач. Ее пост на момент публикации новости поддержали 5,5 тысяч пользователей сети, 4,7 тыс. человек – распространили.

Наталия Лелюх и Андрей Малахов

Наталия Лелюх и Андрей Малахов

Лелюх отметила, что на протяжении 5 последних лет украинский народ читал сводки с фронта, потребности по волонтерке на фронт и для беженцев, историю Украины и географического переселения Крыма, он слушал песню "Плине кача", подкасты по экономике, безопасности и самоучители родного языка.

"Мы слушали тишину над руинами Донецкого аэропорта и колыбельные детям киборгов", – подчеркнула врач.

Украинцы смотрели в глаза матерей, сыновья которых находились в плену, в глаза политиков и журналистов, которые лгали и продолжают это делать, а также победу Джамалы и первые фильмы со своими актерами, на своем языке со своей музыкой, добавила она.

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"Мы смотрели, как из раздолбанных бобиков выгружали результаты вашей братской любви. Мы смотрели, как города становились на колени во время похорон Героев. Мы смотрели, как вы расстреливали наши катера в Черном море, как горели подсолнухи в Илловайске и трещали стекла в окнах детского сада в Мариуполе", – напомнила Лелюх.

По ее словам, украинский народ носил вышиванку, как вторую кожу, как тату и оберег, "жовто-блакитні" и красно-черные ленточки на рюкзаках по всему миру, чтобы их не приняли за русских.

"Мы научились носить броники, берцы и международный паспорт. Мы носим покрышки под ваше посольство и кровь в госпитали", – подчеркнула врач, добавив, что украинцы ели разные продукты, но на войне не бывает вкусно, а только полезно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальной идеи телемоста. Затем пользователи сети разгромили ролик и отметили, что самому Малахову следует обратиться к психиатру.

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Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Персоны
Андрей Малахов Наталья Лелюх
Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Оооооо. Комменты мовные стали . Селюки стараются
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Не капли в рот ни сантиметра в дупу?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
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