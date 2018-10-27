Украина долгие годы живет в условиях влияния со стороны Северо-Востока. Все внутренние дискуссии идут с его непременным вмешательством.

В каждом народе есть прослойка, которая ведет народ за собой - поэты, писатели, музыканты, ученые, мыслители, бизнес, военные. И есть прослойка дундуков, проходимцев, ворья и просто никчемных мразей. Между ними прослойка тех самых пролетариев, которые во всех странах одинаковы, потому соединяются.

В обычных условиях в борьбе за умы народа побеждает нация, она ведет за собой народ. Но у нас во все сует нос рашка, потому нацию веками объявляют "свидомыми", "майданутыми", "мазепинцами", "бендеровцами", "порохоботами", чтобы вырвать из-под ее влияния "простой народ".

Или кремль поддерживает определенных выгодных ему лидеров в нашей среде. Так бы мы этот мусор давно отторгли, он никогда бы не занял место нормальных лидеров, но нормальных обплевывают, а мусор расхваливают переодетые в вышиванки засланцы из рашки.

Потому общество постоянно метается от одних к другим, проходит много времени пока все успевают понять и отделить от себя переодетых врагов, и мы просто теряем много нужного времени и не можем выбраться из болота.

Сейчас мы подходим к моменту, когда национальные силы могут снова проиграть страну. Национальных лидеров 5 лет целенаправленно обплевывали и наверх на следующих выборах снова лезет такое дерьмо, которое никогда бы туда не вылезло в нормальной стране. После прямых нанесенных убытков стране в 50 млрд долларов, или распродажи военного имущества, или клоуничанья про Украину-проститутку, его бы в нормальных условиях просто выкинули за шкирку.

Но на поддержку этому дерьму брошены все силы врага, а его конкурент просто принижается, чем и оказывается прямая поддержка дерьму.

Интерес врага понятен: он убирает несговорчивых и ставит тех, с кем ему уже было когда-то легко и просто. Но интереса общества тут никакого нет. Оно просто на следующий день после выборов снова убедиться, что его кинули. Но сейчас до него не доходит, оно ослеплено любезно вложенными в его голову баснями про мальдивы и апшоры, "Лолиту", сливают в котлах, наживаются на войне, голые-босые, коррупция больше чем при януковиче и тд.

Все это сдует как пыль, как только дуля начнет реально сливать - будет закрыт Сапсан и Нептун, сданы суды в Гааге, Стокгольме и Лондоне, слиты квоты на украинский язык, возвращен Приватбанк Коломойскому, пр*ср*ны санкции. Народ убедится, что то был просто шум листвы, а вот началась реальная зрада.

Новости Украина стоит перед выбором наименьшего зла

Но время будет снова потеряно. Снова придется бороться с януковичем вместо того, чтоб побежать в войне. Про Крым и Донбасс придется забыть на долгие десятилетия. У нас будет другой враг и будет другая проблема номер один, а не возвращение территорий.

Каждый из нас должен понимать, что его голос на выборах это ценный ресурс. За него идет борьба. Мы выбираем Верховного Главнокомандующего, а не спасителя от тарифов. И этим голосом надо правильно распорядиться. Чтобы потом не плакать как нас снова обманули.