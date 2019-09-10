"Мы молимся": появились тревожные данные об одном из освобожденных пленных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все освобожденные в результате обмена пленными украинцы получают необходимую медицинскую помощь.

В частности, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали операцию. Подробностями омбудсмен поделилась в эфире телеканала "Прямий".

"Освобожденные политзаключенные требуют государственной медицинской помощи, в том числе психологической поддержки. Олег (Сенцов – Ред.) отказался от медицинской помощи, он, безусловно, прошел обследование, но потом сказал, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. И так и есть: она сейчас находится в "Феофании", – рассказала Денисова.

Денисова сообщила об операции Бекирова

"Роман Сущенко пока сдает анализы, делает обследования. Все остальные находятся в больнице. Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел. Таким образом, все освобождены политзаключенные находятся под наблюдением врачи", – добавила она.

Денисова уточнила, что освобожденные моряки также находятся в военном госпитале и проходят обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны рассказали, что состояние здоровья всех 24 моряков, которые вернулись из российского плена, удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

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