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10 сентября • обновлено в 22:53
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"Мы молимся": появились тревожные данные об одном из освобожденных пленных

25.8т Читать материал на украинском

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все освобожденные в результате обмена пленными украинцы получают необходимую медицинскую помощь.

В частности, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали операцию. Подробностями омбудсмен поделилась в эфире телеканала "Прямий".

"Освобожденные политзаключенные требуют государственной медицинской помощи, в том числе психологической поддержки. Олег (Сенцов – Ред.) отказался от медицинской помощи, он, безусловно, прошел обследование, но потом сказал, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. И так и есть: она сейчас находится в "Феофании", – рассказала Денисова.

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Денисова сообщила об операции Бекирова

Денисова сообщила об операции Бекирова

"Роман Сущенко пока сдает анализы, делает обследования. Все остальные находятся в больнице. Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел. Таким образом, все освобождены политзаключенные находятся под наблюдением врачи", – добавила она.

Денисова уточнила, что освобожденные моряки также находятся в военном госпитале и проходят обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны рассказали, что состояние здоровья всех 24 моряков, которые вернулись из российского плена, удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персоны
Людмила Денисова Олег Сенцов Роман Сущенко
Место
Украина
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да у них рожи такие, что пахать на этих курортниках можно три года .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На колени вставьте нерабы ,оно сразу выздравит.
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Махов Макс
Махов Макс
Драго Кувалда, с тобой к*ЦАП рядом будет стоять Путен х*йло. Ты кувалда он наковальня. Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дураки молятся, нормально люди те которые ещё остались в этом шумерском гадюшни-ке,его уже давно забыли .
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